Sture Fjäderin asemasta keskustellaan Akavan hallituksessa

Akavan erityisalojen puheenjohtajan mukaan on mahdollista, että Sture Fjäderin luottamuksesta äänestetään liittokokouksessa.

Akavan hallitus kokoontuu tänään tiistaina kello 13 sääntömääräiseen kokoukseen. Akavan jäsenliitto Akavan erityisalat aikoo nostaa kokouksessa keskusteluun Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin aseman.

Syynä epäluottamukseen ovat Sture Fjäderin harkitsemattomat lausunnot. Viimeisin tapaus liittyy liiton mukaan Fjäderin kommentteihin viime viikolla koskien kouluttamattomien maahanmuuttajien työehtoja.

Fjäder antoi Ylen haastattelussa tukensa talousnobelisti Bengt Holmströmin ajatukselle siitä, että maahanmuuttajille tulisi voida maksaa pienempää palkkaa, jotta nämä työllistyisivät paremmin Suomessa.

Akavan erityisalojen puheenjohtaja Maarit Helén kertoo Verkkouutisille, että asia otetaan Akavan hallituksen kokouksessa keskusteluun.

– Keskustellaan, minkälaisia kantoja jäsenyhdistyksillä on ja kokevatko he vastaavaa epäluottamusta kuin me, Helén sanoo.

Helénin mukaan on väläytetty mahdollisuutta, että Fjäderin luottamuksesta äänestetään Akavan liittokokouksessa 19. marraskuussa.

Myös Talentia on ilmoittanut, ettei Fjäder ei nauti Talentian hallituksen luottamusta. Talentian jäsenet kokevat, ettei Fjäder aja naisvaltaisen pienipalkkaisen alan etua.

Akavalla on 36 jäsenliittoa.