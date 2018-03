PS:n Jari Ronkainen: Media vähättelee terrorismin uhkaa – ”Yleltä en muuta odottanutkaan”

Kansanedustajan mukaan terrorismin muodostamaa turvallisuusuhkaa ei oteta todesta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkaisen mukaan terrorismin uhka on todellinen median vähättelystä huolimatta.

Suojelupoliisi (Supo) julkaisi keskiviikkona vuosikirjan 2017, jossa edellinen toimintavuosi käytiin läpi ja luotiin katsaus tämän päivän turvallisuustilanteeseen. Julkistamistilaisuudessa Supon päällikkö Antti Pelttari totesi, että terrorismin uhka-arvio on pysynyt koholla ja ”valitettavasti ei ole merkkejä siitä, että uhkataso Suomessa olisi laskemassa”.

– Onko kyse Supon varoituksista vai Turun puukotusten oikeudenkäynnin nostamasta julkisuudesta, mutta näyttää siltä, että media on rynnännyt vastaiskuun, Ronkainen kirjoittaa kannanotossaan.

– Yleltä en muuta odottanutkaan, mutta silti Eero Mäntymaan vähättelevä analyysi Supon raportista saa vereni kiehumaan.

Ronkaisen mukaan Supon varoitusten todellisiksi tarkoitusperiksi keksitään rahoituksen varmistaminen tai tiedustelulain edistäminen.

– Ilmeisesti aito huoli kansalaisten turvallisuudesta ei voi olla tosiasiallinen syy.

– Uutiseksi ei näytä kelpaavan se, että turvallisuusviranomaisen mukaan tilanne on heikentynyt eikä parannusta ole näköpiirissä.

Ronkaisen mielestä on hyvin kyseenalaista, että toimittaja tekee kansalaisten puolesta tulkinnan siitä, mikä on uutisoimisen arvoista.

Iltalehden uutinen Suomen turvapaikkapolitiikka koskevasta tutkimuksesta kääntää Ronkaisen mukaan koko kuvion ylösalaisin.

– Nuorten, toimettomien ja turvapaikkaa tarpeettomasti shoppailevien irakilaisten miesten palauttaminen nähdään huolestuttavana suomalaisen oikeusvaltion kannalta.

– Todellisuudessa tilanne jatkuu löperönä kansainvälisestikin verrattuna ja Afrikasta sekä Lähi-idästä saapuneet hakijat pääsääntöisesti saavat turvapaikan.

Perussuomalainen kansanedustaja Leena Meri teki hiljattain asiasta kirjallisen kysymyksen.

– Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on myöntänyt, että no go –zonet eli alueet, joille viranomaiset eivät voi mennä ovat mahdollisia Suomessakin lähitulevaisuudessa, Ronkainen toteaa.

Ronkaisen mukaan Ruotsin kehitystä seuraamalla on vääjäämätöntä, että täällä harjoitettu turvapaikkapolitiikka johtaa samankaltaiseen tilanteeseen.