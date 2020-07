Professori varoittaa: Toinen aalto on tulossa

Asiantuntija pelkää, että pandemian kanssa joudutaan elämään.

– Minusta todennäköisin skenaario COVID-19-epidemialle on talviaalto pohjoisella pallonpuoliskolla, joka oletettavasti voi olla pahempi kuin kokemamme kevään ja kesän aallot, professori Francois Balloux sanoo Twitterissä.

University College Londonin genetiikkalaboratorion johtaja ja tartuntatautien asiantuntija Balloux uskoo, että sulkuihin on vaikea enää palata useista taloudellisista, psykologisista ja yhteiskunnallisista syistä, vaikka sitä tarvittaisiinkin tuolloin kaikkein eniten.

Asioita on tähän mennessä tehty Balloux’n mukaan pitkälti väärin, eikä hän suhtaudu optimistisesti tulevaankaan päätöksentekoon.

– En usko, että nykyisessä kaikilla puolilla vallitsevassa pelon, vihan, kaunan, hurskastelun, jakaantuneisuuden ja liki uskonnollisen kiihkon ilmapiirissä on mahdollista luoda ja panna toimeen optimaalista globaalia [epidemian] hillitsemisen strategiaa, Francois Balloux päivittelee.

– Pelkäänpä, että joudumme näin ollen vain elämään tämän pandemian kanssa, hän jatkaa.

Professori muistuttaa, ettei koronavirus ole ensimmäinen ihmiskuntaa kohtaava pandemia eikä se myöskään jää viimeiseksi.

– Ihmiskunta tulee selviytymään, eikä tämä ole maailmanloppu, vaikka se siltä voi tuntuakin. SARS-CoV-2:sta tulee lopulta endeeminen, kun immuniteetti kasvaa tartuntojen ja rokotusten kautta.

Kolme aaltoa

Francois Balloux korostaa, että influenssapandemioissa nähdään yleensä kolme aaltoa.

– Kevätaalto, jota seuraa sitä pahempi talviaalto ja vielä yksi kevätaalto ennen kuin viruslinjasta tulee ”endeeminen”.

Hän huomauttaa vuoden 2009 sikainfluenssan olleen poikkeuksellinen, koska siinä nähtiin kevät-, kesä- ja talviaallot saman vuoden aikana.

– Hengitystiepatogeenit tapaavat olla varsin kausittaisia ja niiden huiput nähdään talvella (molemmilla pallonpuoliskoilla), Balloux toteaa.

Hänen mukaansa ilman kosteus, laskevat lämpötilat ja mahdollisesti UV-säteilyn vähentyminen helpottavat taudin leviämistä.

– Sisätiloihin kerääntymisellä on todennäköisesti myös osansa. Myös väestön huonommalla yleisellä terveydentilalla voi olla roolia, Francois Balloux sanoo.

It will be challenging to go back into lockdown when we'll need it most for a series of economic, psychological and societal reasons. Until now, most things that could have gone wrong, duly did so.

(2/5) — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) July 7, 2020

#COVID is not the first pandemic and it won't be the last in all likelihood. Humanity will prevail and It's not the end of the world, even if it may feel like it. #SARSCoV2 will eventually become endemic as immunisation builds up through infection and vaccination.

(4/5) — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) July 7, 2020

Respiratory pathogens tend to be highly seasonal with a peak in winter (in both hemispheres). Transmission is facilitated by low temperature/humidity, and maybe less UV light. Crowding indoors likely plays a role. Worse general health of the population might also play a role. https://t.co/nNBquDUsQv — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) July 7, 2020

#COVID19 caught us napping and our response has been globally inadequate. We can hope humanity will draw some lessons and be better prepared for the next one, but the study of pandemics though the ages tempers my optimism this will be the case.

(5/5) — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) July 7, 2020

Influenza pandemics tend to come in three waves; spring wave, followed by a severe winter wave and another spring wave, before the lineage becomes 'endemic'. 2009 was unusual insofar it had a spring, summer and winter wave in 2009. For more see:https://t.co/S9ZUMUk0sV https://t.co/qtWcx3lwsY — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) July 7, 2020