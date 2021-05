Professori ennustaa: Epidemia loppuu nopeammin kuin luullaan

Zoë McLarenin mukaan tautitapausten laskukin kääntyy ekspontentiaaliseksi.

Suuriin rokotelukuihin pääsevissä valtioissa voidaan Marylandin ylipiston apulaisprofessori Zoë McLarenin mukaan odottaa nopeasti laskevia koronalukuja. Tartuntatautien torjuntaan erikoistunut tutkija kertoo New York Timesin mielipidekirjoituksessaan tämän tapahtuvan nopeammin kuin voisi luulla. Syy on hänen mukaansa ”eksponentiaalisen vähenemisen periaate”.

– Moni oppi eksponentiaalisesta kasvusta pandemian varhaisina päivinä ja siitä, miten se selittää, kuinka pieni määrä tapauksia voi kasvaa nopeasti kansainväliseksi epidemiaksi tartuntaketjujen lisääntyessä. Esimerkiksi merkittävän Covid-19-kriisin kourissa oleva Intia on eksponentiaalisen kasvun vaiheessa, McLaren avaa.

Eksponentiaalisessa kasvussa koronatartuntojen määrä voi kaksinkertaistua vain päivissä. Eksponentiaalinen väheneminen on McLarenin mukaan tämän vastakohta. Hänen mukaansa epidemian tällaisessa vaiheessa tapausmäärät voivat puolittua yhtä nopeasti.

Zoë McLaren sanoo tämän ymmärtämisen auttavan ennustamaan, miltä koronaepidemian jatko näyttää.

– Miksi tilanne paranee nopeasti rokotusmäärien kasvaessa, ja miksi on tärkeää pitää kiinni joistakin varotoimista senkin jälkeen, kun tapausmäärät ovat tulleet alas.

McLarenin mukaan jokainen estetty koronatartunta katkaisee mahdollisia tartuntaketjuja. Tämä taas laskee tapausmääriä. Tartuntojen väheneminen kuitenkin hidastuu sen myötä, mitä vähemmän tapauksia on.

– Pandemian loppu tulee siis todennäköisesti näyttämään suurin piirtein tältä: Nopea pudotus uusissa tapauksissa, jota seuraa pidempi matalien tapausmäärien aika – mutta tartuntaluvut nousevat taas uudelleen, jos varotoimista luovutaan liian nopeasti.

Apulaisprofessorin mukaan tämä on nähty esimerkiksi Yhdysvalloissa. Siellä päivittäiset tapaukset putosivat vain 22 päivässä tammikuun alun 250 000 tartunnan huippuluvusta 150 000 tartuntaan. Pudotus tästä 50 000 päivittäiseen tapaukseen vei kuitenkin kolme kertaa yhtä kauan. Sama on McLarenin mukaan nähty muualla esimerkiksi kattavasti rokotetuissa vanhuspopulaatioissa sekä rokotustilastoja hallinneessa Israelissa.

Zoë McLarenin mukaan tällainen tartuntamäärien eksponentiaalinen lasku saatetaan hyvinkin nähdä jo ennen kuin rokotteilla on saavutettu väestön laumasuoja.

– Tartuntaluvut on vain pidettävä eksponentiaalisen kasvun ja eksponentiaalisen laskun välisen käännekohdan alapuolella niin, että jokainen tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin vähemmän kuin yhden toisen ihmisen.

McLarenin mukaan varotoimia voidaan alkaa purkaa, kun rokotukset edistyvät. Hän muistuttaa, että tartuntalukujen pitäminen alhaalla muuttuu koko ajan helpommaksi.

– Tämä on rokotteilla saavutettavan laumasuojan kauneus – tapausmäärien pitäminen kestävästi alhaalla on liki vaivatonta, kun tarpeeksi moni on rokotettu. Tämä on eksponentiaalisen vähenemisen voima.