Professori: Aljaksandr Lukašenka pelaa kieroa peliä siirtolaisilla

Valko-Venäjän diktaattori tiedostaa Mark Galeottin mukaan keinojensa rajallisuuden.

Liettuan hallitus julisti heinäkuun alussa kansallisen hätätilan maahan Valko-Venäjältä tulevien siirtolaisten suuren määrän johdosta. Tämän vuoden aikana rajan yli on tullut jo lähes 2 000 siirtolaista, mikä on noin viisi kertaa enemmän kuin viime vuonna.

Tällä viikolla Liettuan parlamentti hyväksyi lain, jonka perusteella maahan laittomasti saapunut siirtolainen voidaan pidättää enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Siirtolaisvirran taustalla on arvostetun Itä-Euroopan asiantuntijan, professori Mark Galeottin mukaan Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukašenkan pyrkimys härnätä Euroopan unionia. Hän kertoo Lukašenkan uhonneen, että ”emme pysäytä ketään” ja että siirtolaiset löytävät kyllä tiensä ”lämpimään ja mukavaan Eurooppaan”.

Pääosin Turkista ja Irakista lähtöisin olevat siirtolaiset ovat brittiläisen Galeottin mukaan päätyneet Lukašenkan pelinappuloiksi, sillä montaa muuta vaihtoehtoa tämän keinovalikoimassa ei enää ole jäljellä.

– Läntinen diplomaattiyhteisö Minskissä on jo kutistunut ja sen toimintaa rajoitettu. Läntiset tiedotusvälineet on suurelta osin suljettu ulos. Talouspakotteet estävät merkittävän osan kaupasta, ja Lukašenkan hallinto tarvitsee ulkomaisia markkinoita enemmän kuin ne Valko-Venäjää, Galeotti sanoo The Spectator -lehdessä.

Lukašenka toivoisi EU:n purkavan talouspakotteet, mutta Galeotti uskoo hänen ymmärtävän, että niin ei tule tapahtumaan, niin kauan kuin hän pysyttelee vallassa. Siirtolaiset eivät siis ole vaihtokaupan vaan provokaation väline.

– Hän näyttää omaksuneen lännen provosoinnin strategian olettaen, että mitä enemmän länsi häntä demonisoi, sitä enemmän Vladimir Putin – joka karsastaa häntä ja vaihtaisi hänet mielellään helpommin ohjailtavaan henkilöön – joutuu vastentahtoisesti häntä tukemaan, Galeotti toteaa.

Hän pitää erittäin epätodennäköisenä, että Lukašenka selviäisi pelistään voittajana. Takerruttuaan vilpillisten presidentinvaalien jälkeen valtaan ja turvauduttuaan raakoihin voimakeinoihin opposition kukistamiseksi Valko-Venäjän johtaja on Galeottin mukaan menettänyt legitimiteettinsä rippeet ja ajautunut länsimaiden silmissä paarian asemaan.

– Lukašenkan siirtolaislinjassa näyttääkin olevan tietoinen ja pahantahtoisen apokalyptinen ulottuvuus – ja se saattaa hyvinkin olla hänen etukäteen langettamansa kosto omasta väistämättömästä kaatumisestaan, Galeotti arvioi.