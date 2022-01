Presidentti vetäytyy etätöihin, vieraalla oli korona

Tasavallan presidentin kanslia twiittasi torstai-iltana presidentti Sauli Niinistön tiedotteen.

Siinä Niinistö toteaa näin:

”Eilen tapaamani Norjan ulkoministeri on ilmoittanut koronatartunnasta. Tämän vuoksi pysyttelen varotoimena toistaiseksi omaehtoisessa eristyksessä ja teen töitä etänä.”

Norjan ulkoministeri Anniken Huitfeldt vieraili eilen Suomessa.

Thank you for a good conversation, Minister of Foreign Affairs of Norway @AHuitfeldt. pic.twitter.com/c1sZfOHKXB

— Sauli Niinistö (@niinisto) January 26, 2022