Poliisin kuvat etsinnöistä: Viehätys melko kaukana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi ja koira päätyivät keskelle sakeaa hyttysparvea.

Oulun poliisilaitos on julkaissut Facebookissa päivityksen Lapista K9-poliisikoirayksikön etsinnöistä.

Kuvissa koiranohjaaja on joutunut poliisikoiran kanssa sakean hyttysparven saartamaksi.

– Välillä on viehätys meleko kaukana koiranohjaajan hommasta. Erityisesti juuri nyt, kun Suomen suvi tarjoilee parastaan, Oulun poliisilaitos kertoo Facebook-päivityksessään.

– Etsinnälle on lähdettävä, olivat olosuhteet mitkä tahansa.

Pohjois-Suomessa on tänä kesänä ollut paikoin jopa ennätysmäärä hyttysiä. Syy löytyy ennen kaikkea viime talven runsaasta lumimäärästä ja sitä seuranneista suurista sulamisvesimääristä. Pohjoisessa Lapissa sulamisvesihyttyset kuoriutuvat jo kevään ja alkukesän aikana. Mitä enemmän talvella on lunta, sitä enemmän on sulamisvesiä ja hyttysen toukille sopivia sulavesialtaita kasvamiseen.

Etelä-Suomessa on päinvastoin kärsitty kuivuudesta, mikä on vaikuttanut hyttysten normaalia vähäisempään määrään. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä enemmän hyttysiä on.

Välillä on viehätys meleko kaukana koiranohjaajan hommasta. Erityisesti juuri nyt, kun Suomen suvi tarjoilee parastaan…. Posted by Oulun poliisilaitos on Wednesday, July 1, 2020