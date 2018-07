Poliisin todella karu video: Yksi lyönti muutti elämän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Niklas pahoinpideltiin ja hän joutui koomaan 2006. Nyt hän kertoo siitä.

Poliisituben videolla varoitetaan yleisten väkivaltarikosten vakavista seurauksista.

– Meillä on joka päivä pahoinpitelyyn liittyviä tehtäviä, joten ne ovat hyvin arkisia. Usein ei ajatella, kuinka valtavia seurauksia niillä voi olla, poliisi kertoo Twitterissä.

Videolla keskitytään Turussa vuoden 2006 vappuna tapahtuneeseen pahoinpitelyyn, jolla oli musertavat seuraukset laajan aivoverenvuodon saaneelle Niklakselle.

Nuori mies oli valmistumassa sähkömieheksi. Hän oli myös suunnitellut hakeutuvansa myöhemmin palomieheksi.

– Videolla selvennetään, miten paljon yksi lyönti voi vaikuttaa ihmisen elämään, niin uhriin kuin tekijäänkin. Ja myös lähipiiriin sekä koko yhteiskuntaan. Kaikki muuttuu: työhaaveet, harrastukset, kaverit, Turun poliisiaseman nettipoliisi Riku Sukari toteaa.

Poliisit keskustelevat tapahtuneesta Niklaksen kanssa rikospaikalla. Hänellä ei ole tilanteesta tarkempia muistikuvia, sillä kyseinen hetki on täysin musta aukko.

Niklas oli tapahtuman jälkeen yli viikon koomassa. Kävely, puhuminen ja kaikki muu piti opetella kuntoutuksen aikana täysin uusiksi.

Vaikeinta oli alkuvaihe, jolloin tuen kanssa seisominen oli tuskaa.

– Minuutinkin seisominen vaati suuren ponnistuksen, Niklas kertoo.

Niklas asetti toipumisen alkuvaiheessa tavoitteekseen kodin, ajokortin ja ammatin. Nämä hän saavutti sinnikkään ja positiivisen elämänasenteen avulla.

– Nyt jalat toimivat ja mies toimii, mutta aikaa on mennyt 12 vuotta, poliisi toteaa.

– Yhteiskunnan kannalta myös kuntouttaminen maksaa paljon. Tärkeintä tietysti on, että henkilö saadaan hyvinvoivaksi.

Niklas kehottaa yöelämään lähteviä nuoria miettimään, ennen kuin alkavat heilua nyrkkien kanssa. Seuraukset voivat muuttaa koko elämän.

– On ilo huomata, että kaikesta ikävästä huolimatta huolimatta Niklaksella on säilynyt iloinen elämänasenne. Et ole katkeroitunut sinulle tapahtuneesta valtavasta jutusta, poliisi toteaa.

– On valtava voimavara, kun ihminen suhtautuu positiivisesti tulevaisuuteen. Tälle elämänasenteelle pitää nostaa hattua.

Yksi lyönti muutti kaiken. Videolla poliisit @rikusukari ja Matti juttelevat v. 2006 pahoinpidellyn ja laajan aivoverenvuodon saaneen Niklas Rahon kanssa hänen tapauksestaan. #poliisi #Poliisitube #Vlog https://t.co/lhiXUPQapp @L_S_poliisi — Suomen poliisi (@SuomenPoliisi) July 18, 2018