Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Budjetin alijäämä on poliisihallituksen mukaan yhä lähes 30 miljoonaa euroa.

Tampereen pormestariksi valitun Anna-Kaisa Ikosen (kok.) tilalle syyskuussa eduskuntaan nousseen Jari Kinnusen (kok.) mukaan poliisin budjetti on ”suurta sumutusta”.

Hallitus lisäsi budjettiriihessä poliisin määrärahoja 10,6 miljoonalla eurolla verrattuna valtiovarain­ministeriön pohjaehdotukseen. Pohjaehdotuksessa poliisin määrärahat olisivat jääneet 35-40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Hallituksen päättämä 10,6 miljoonan euron lisämääräraha ei kuitenkaan riitä kattamaan Poliisihallituksen laskemaa 35–40 miljoonan euron alijäämää, vaan budjetti jää edelleen lähes 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

– Poliisin budjetti on suurta sumutusta. Sen markkinointi on kielellä ja numeroilla leikkimistä todellisen tilanteen hämärtämiseksi. Vaje on edelleen n. 30 miljoonaa, rikosylikomisariona ja murhatutkijana toiminut Kinnunen toteaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

– Harva-alueiden poliisin näkyvyyteen ja ihmiskauppaan korvamerkittyä rahaa. Tämä on rankkaa poliittista ohjausta ja omien äänestäjien kosiskelua samalla kun kokonaiskuvasta ei välitetä pätkääkään.

Jari Kinnusen mukaan esityksessä ”ei kuitenkaan uskalleta kertoa mitä tehtäviä voi jättää tekemättä”. Hän pelkää, että leikkaukset ovat pois poliisin perustoiminnasta.

– Priorisointi siltä osin työnnetään poliisin vastuulle. Poliisien määrä ei lisäänny. Hölmöläisen peiton jatkamista!, kansanedustaja sanoo.