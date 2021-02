Poliisilta varoitus jäästä: Nyt tarvitaan nastoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alijäähtynyt tihkusade on muodostanut paksuja jääkerroksia autojen tuulilaseihin ja teiden pintoihin.

Pakkasen puolelle kääntynyt sää on luonut viikonlopun jälkeen jäiset olosuhteet erityisesti maan etelä- ja lounaisosiin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kevyen liikenteen väylät ovat maanantaina iltapäivällä äärimmäisen liukkaita, sillä niillä olevan jään päällä on vettä.

Helsingin poliisilaitos huomauttaa, että alijäähtynyt tihkusade on muodostanut paksuja jääkerroksia autojen tuulilaseihin ja teiden pintoihin.

– Tänään nastat ovat paikallaan niin kenkien pohjissa kuin autojen ja polkupyörien renkaissa, poliisilaitos kirjoittaa Twitterissä.

Liikenneturva muistuttaa, että ajoneuvo on putsattava lumesta ja jäästä huolellisesti ennen liikkeellelähtöä. Aiemmassa kyselyssä noin joka seitsemäs autoilija tunnusti puhdistavansa joskus vain kurkistusluukun lumisen auton tuulilasiin.

– Me kaikki varmasti tiedämme, ettei se vielä riitä mihinkään. Talvella on varattava hieman ylimääräistä aikaa lähtöön, jolloin lumet ja jäät ehtii puhdistaa huolella ilman kiirettä. Ajoissa ja hyvin putsatulla autolla lähteminen vähentää stressiä ja tekee elämän helpommaksi, mutta ennen kaikkea turvallisemmaksi tien päällä. Lumiharjaa on siis käytettävä ahkerasti, Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo toteaa tiedotteessa.

Auton on oltava ominaisuuksiltaan ajoneuvolain vaatimusten mukainen, joten poliisi voi sakottaa puutteellisesti lumesta putsatun auton kuljettajaa. Sakkouhasta oli tietoinen yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta autoilijasta.

Alijäähtynyt tihkusade on aiheuttanut kunnon jääkerrokset autojen tuulilaseihin ja teiden pintoihin. Tänään nastat on paikallaan niin kenkien pohjissa kuin autojen ja polkupyörien renkaissa! #poliisi #liikenne pic.twitter.com/jqGwb09n7E — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) February 22, 2021

Tässä hyvä muistutus taas viikon alkuun: muistetaan putsata auto lumesta ja jäästä niin, että uloskin näkee. Lisävinkkejä mm. esilämmitykseen: https://t.co/KO6qSeUoSD https://t.co/KqDuaZW8kM — Liikenneturva (@Liikenneturva) February 22, 2021