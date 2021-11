Poliisi listasi seksuaalirikokset: Taksinkuljettajien määrä kasvanut rajusti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkomaalaistaustaiset kuljettajat ovat epäiltyinä yhä useammin.

Helsingin poliisi tutkii tiedotteen mukaan tapausta, jossa noin 30-vuotiaan miehen epäillään raiskanneen nuoren naisen taksimatkan jälkeen. Tapahtumat alkoivat, kun taksikuski oli kuljettanut asianomistajan sovitusti tämän kotiin.

Vuonna 2021 taksinkuljettajia on pääkaupungissa epäilty tähän mennessä 23 seksuaalirikostapauksessa.

Helsingin poliisi toteaa tilastojensa osoittavan, että taksinkuljettajia on epäilty yhä enemmän erilaisista seksuaalirikoksista viime vuosina. Kuljettajien tekemiksi epäiltyjen rikostapausten määrä on noussut vuoden 2018 kesästä alkaen.

Poliisin selvitys kattaa törkeät raiskaukset, raiskaukset, raiskauksen yritykset, pakottamiset seksuaaliseen tekoon ja seksuaaliset ahdistelut.

Vuosi Rikosilmoitusten määrä

2021 (7.11. mennessä) 23

2020 17

2019 16

2018 7

2017 2

Taulukossa ovat sellaiset epäillyt seksuaalirikokset, joissa rikos on tapahtunut taksimatkan yhteydessä ja rikoksesta epäilty on taksinkuljettaja.

Tyypillisesti epäillyt rikokset on tehty yöllä taksissa, reitillä taksista kotiin tai taksimatkan jälkeen asianomistajan kotona. Rikoksista epäillyt ovat olleet miehiä, ja he ovat kohdistaneet tekonsa naisiin.

Vuosina 2019–2021 tiedossa olevat seksuaalirikoksista epäillyt taksinkuljettajat ovat poliisin mukaan olleet pääosin kotoisin Lähi-idän ja Etelä-Aasian sekä Itä- ja Länsi-Afrikan alueilta. Yhdessä tapauksessa epäilty on ollut kotoisin Suomesta.

– Poliisi korostaa, että luonnollisesti valtaosa taksikyydeistä on edelleen turvallisia. Tämä havaittu ilmiö takseissa koskee vain hyvin pientä osaa taksimatkoista ja taksinkuljettajista. On myös varsin todennäköistä, että poliisin tietoon on tullut vain osa matkustajiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Kaikista rikoksista ei tehdä viranomaisille ilmoitusta, rikostarkastaja Jari Koski sanoo.

Poliisihallitus on selvittänyt valtakunnallisesti takseihin liittyviä seksuaalirikoksia. Selvityksestä tiedotetaan mahdollisesti, kun se on valmistunut.

Taksinkuljettajaa epäillään raiskauksesta – kuljettajat epäiltyinä seksuaalirikoksissa yhä useammin https://t.co/maq1hsMQEg pic.twitter.com/akA9T8swD2 — PoliisinTiedotteet (@PoliisiTiedote) November 24, 2021