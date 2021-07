Pohditko eläkkeelle jäämistä? Tässä TOP 10 vinkit

Eläkettä suunnittelevan kannattaa laskea arvio eläkkeen suuruudesta ja suunnitella toimeentulo vanhuusvuosille.

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiantuntijat kertovat blogissaan, mitä eläkettä suunnittelevan kannattaa ottaa huomioon.

1. Tarkista ensin oma eläkeikäsi, sillä nykyään eläkeikä on sidottu syntymävuoteesi. Lisäksi eläkeikä nousee asteittain. Esimerkiksi vuonna 1957 syntyneet pääsevät eläkkeelle aikaisintaan 63 v ja 9 kk ikäisenä. 1958 syntyneiden eläkeikä on puolestaan 64 vuotta. Ylin eläkeikä huitelee jo 69 ikävuodessa.

– Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen turvin voit halutessasi alentaa työkuormaasi. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle pääsee jo 61-vuotiaana. Myös osittaisessa eläkkeessä ikäraja määräytyy syntymävuoden mukaan. Ikäraja muuttuu vuonna 1964 syntyneillä, jotka pääsevät osittaiselle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana.

2. Tee laskelmia eläkkeesi suuruudesta ja pohdi, mikä on sinulle sopiva eläkkeen määrä. Millaista elintasoa haluat ylläpitää eläkkeellä? Pääsääntö on, että mitä myöhemmin jäät eläkkeelle, sitä suurempi eläkkeesi on. Jos eläkevakuutuksesi on Ilmarisessa, voit laskea eläkkeesi suuruuden eri ikävaihtoehdoilla OmaEläke-palvelussamme. Voit myös laskea, kuinka paljon eläkkeesi kasvaisi, jos tekisitkin vielä lisää töitä. Tai entäpä jos tekisit osa-aikatyötä ja nostaisit samalla osittaista vanhuuseläkettä?

Älä unohda toimeentuloa

3. Älä unohda suunnitella toimeentuloasi eläkkeellä. Kannattaa laskea kuinka paljon esimerkiksi asuminen vie eläkkeestäsi. Entä onko sinulla velkaa, jota maksat vielä eläkeikäisenä? Tässä vaiheessa haluat ehkä myös pohtia, voitko hankkia jostain lisätuloja kattamaan pudotusta palkansaajasta eläkeläiseksi. Muulla kuin työkyvyttömyydestä johtuvalla eläkkeellä voi tietysti tehdä töitä täysin ilman rajoituksia ja hankkia niin käyttörahaa eläkkeen rinnalle. Eläkeläisenä tekemästäsi työstä voit kerryttää vielä lisää eläkettä syntymävuotesi mukaan määräytyvään ylimpään eläkeikääsi asti, esimerkiksi vuonna 1958 syntyneillä 69-vuotiaaksi asti.

4. Kokeile elää tulevalla eläketasollasi pari kuukautta. Miten hyvin olet osannut ennakkoon ottaa huomioon muutokset taloudessasi?

5. Pohdi mitä teet vapaa-ajalla. Muutos työssäkävijästä eläkeläiseksi ei ole ihan vähäpätöinen. Työ on useammalle meistä tärkeä elämänsisältö. Kun et ole enää töissä, viikkoon tule yhtäkkiä vapaita tunteja noin 40 lisää. Mihin haluat sen käyttää? Työtä eläkkeen rinnalla, harrastuksia, lastenlasten hoitoa, vapaaehtoistyötä, kulttuuria – vai mitä?

Päätä ja hae eläkettä

6. Päätä, milloin siirryt eläkkeelle ja hae eläkettä. Työsuhteesi tulee päättyä viimeistään eläkkeen alkamista edeltävänä päivänä. Kun olet sopinut työnantajasi kanssa työsuhteen päättymisestä, hae omasta työeläkeyhtiöstäsi vanhuuseläkettä. Hae sitä noin kaksi viikkoa ennen kuin haluat eläkepäiviesi alkavan. Yrittäjien YEL-vakuutus päätetään automaattisesti hakemuksen saavuttua. Ilmarisessa vakuutetut voivat hakea eläkettä helpoimmin täyttämällä hakemuksen OmaEläke-palvelussa.

– Samalla hakemuksella voit hakea yksityisellä ja julkisella sektorilla tehdystä työstä kertynyttä työeläkettä. Jos haet myös Kelan kansan- ja takuueläkettä, ilmoita siitä hakemuksella. Vanhuuseläkehakemuksen täytät noin vartissa ja parhaimmassa tapauksessa saat päätöksen samana päivänä. Saat ensin väliaikaisen päätöksen ja lopullisen päätöksen sen jälkeen, kun työnantajasi on ilmoittanut kaikki ansiosi ja työsuhteen päättymispäivän tulorekisteriin.

7. Hae uusi eläkeverokortti. Eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkatyötä, joten tarvitset uuden verokortin. Kun olet tilannut verokortin verottajalta, se kulkee sähköisenä verottajalta eläkeyhtiöön – sinun ei siis tarvitse postitella sitä eteenpäin.

– Lähetämme työeläkekortin automaattisesti noin kahden viikon kuluessa eläkepäätöksen myöntämisestä. Korttiin ovat oikeutettuja vanhuuseläkkeelle ja pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät.

– Ota hyödyt irti eläkeläisen alennuksista. Niitä saat esimerkiksi VR:ltä, Matkahuollolta ja monilta kulttuurialan palveluntuottajilta.

Pidä huolta itsestäsi

8. Pidä huolta mielesi ja kehosi hyvinvoinnista myös eläkkeelle jäätyäsi. Kiinnitä erityisesti huomiota hyvään palautumiseen. Siihen tarvitset oikeaa ravintoa, riittävää unta ja sopivasti liikuntaa. Palau¬tumiseen auttaa lisäksi kiinnostava, mukava tekeminen, kuten uuden kielen opiskelu, musiikkiharrastus tai käsityöt. Vaali myös sosiaalisia suhteistasi, sillä ne vaikuttavat monin tavoin terveyteesi ja hyvinvointiisi.

9. Jos tunnet itsesi edelleen vireäksi ja sinulla on idea, erityistä osaamista ja vielä paloa itsenäiseen työn tekemiseen, pohdi, voisiko nyt olla aika toteuttaa haave omasta yritystoiminnasta? Vanhuuseläkkeellä ollessasi yrittäjätyön eläkevakuuttaminen on vapaaehtoista.

10. Olet tehnyt ansiokkaasti töitä – on aika nauttia ihanista muistoista ja ansaitsemistasi eläkepäivistä. Eläkeläisenä maailmantalouden pörssikurssien heilahtelut tai muu maailman meno eivät vaikuta ansaitsemaasi eläkkeeseen. Se kilahtaa tilillesi eläkkeen maksupäivinä aina kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.