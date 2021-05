Pian kaikki tavarat EU:n ulkopuolelta on tullattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heinäkuun alusta kaikista EU:n ulkopuolelta saapuvista tavaroista on maksettava arvonlisävero ja ne on tullattava.

Tullin mukaan ulkomaisista verkkokaupoista tilaajan on hyvä selvittää perusasiat ennen ostosten tekemistä.

Ulkomailta tilattava pikkutavara voi vaikuttaa edulliselta, mutta tilaajan on hyvä muistaa laskea lopulliseen hintaan myös mahdolliset verot ja tullimaksut sekä kuljetus- ja muut kustannukset. 1.7.2021 alkaen myös pienistä, enintään 22 euron arvoisista EU:n ulkopuolelta toimitettavista lähetyksistä on maksettava arvonlisävero. Tavara pitää myös tullata.

Tulli on koonnut viisi vinkkiä nettiostamiseen.

1. Selvitä, mistä maasta tilaamasi tavara toimitetaan. Jotkut verkkokaupat saattavat toimia Euroopassa, mutta toimittavatkin tuotteita EU:n ulkopuolelta. Tullauksen kannalta oleellista on lähetysmaa.

2. Arvioi verot ja mahdolliset tullimaksut Tullilaskurissa. Alun perin edulliselta vaikuttava ostos voi osoittautua yllättävän kalliiksi – vältyt ikäviltä yllätyksiltä, kun arvioit maksut etukäteen. Huomaa, että mahdolliset polkumyynti- ja lisätullit sinun pitää tarkistaa erikseen Tulli.fi-nettisivuilta. Muista ottaa huomioon myös mahdolliset kuljetus- ja muut maksut.

3. Ota selvää, maksatko arvonlisäveron jo ostohetkellä. Jos myyjä on mukana EU:n yhteisessä arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmässä (IOSS), saatat maksaa arvonlisäveron jo verkkokaupassa ostoksen yhteydessä. Tämä on mahdollista enintään 150 euron ostoksissa.

4. Varmista, tarvitseeko sinun tehdä tullaus itse. Jos arvonlisävero on maksettu jo ostohetkellä, Posti tai muu kuljetusyritys saattaa tehdä tullauksen puolestasi. Seuraa kuljetusyrityksen ohjeistusta. Mikäli verkkokauppa ei veloita arvonlisäveroa tai ostoksesi arvo on yli 150 euroa, sinun on itse huolehdittava tullauksesta sekä samalla veroista ja mahdollisista tullimaksuista.

5. Valmistaudu jo nyt, saapumispäivä ratkaisee. Kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat tavarat on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero, jos ne toimitetaan 1.7.2021 tai sen jälkeen. Tilauspäivällä ei ole tämän kannalta merkitystä.