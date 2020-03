Petteri Orpo: Tiukassa paikassa me olemme parhaimmillamme

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan suomalaiset ovat tarpeen tulleen kyenneet jättämään erimielisyydet taakse.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui eduskunnassa valmiuslain käyttöönottoa käsitelleessä täysistunnossa.

– Tiukassa paikassa me suomalaiset olemme parhaimmillamme. Aina, kun sille on ollut tarve, olemme kyenneet jättämään erimielisyydet taakse ja toimimaan yhdessä. Tänään tarvitsemme jälleen tuota kansallista yhtenäisyyden henkeä, Petteri Orpo sanoi.

Hallitus päätti eilen yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa ottaa käyttöön Orpon mukaan erittäin järeät keinot koronavirusepidemian hidastamiseksi. Valmiuslakia ei ole koskaan aikaisemmin rauhan aikana otettu käyttöön.

– Kokoomus antaa täyden tukensa näille keinoille ja valmiuslain voimaan saattamiselle, Orpo ilmoitti.

– Eduskunta antaa tällä päätöksellään hallitukselle poikkeuksellisen mandaatin tuoda kriisiin ratkaisuja. Hallituksen tulee käyttää mandaattia viisaasti sekä pitää eduskunta riittävästi ja oikea-aikaisesti informoituna.

Petteri Orpon mukaan ”tehdään mieluummin enemmän ja aikaisemmin kuin vähemmän ja liian myöhään. Uskon, että tällä hetkellä jokainen tässä salissa voi jakaa tämän ajatuksen. Tulevaisuus ja historiankirjoitus näyttävät, oliko ratkaisu oikea. Parhaan asiantuntijatiedon valossa se vaikuttaa järkevimmältä ratkaisulta”.

– Koronaviruksen torjunta on koko kansakunnalle valtavan suuri asia. On tärkeää, että tuemme toisiamme.

– Erityisen tärkeää on osoittaa tukea heille, jotka oman terveytensä uhalla auttavat ja palvelevat muita. Terveyden ja turvallisuuden parissa työskenteleville – sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja poliisissa. Palveluiden parissa työskenteleville – päiväkodeissa, kouluissa, apteekeissa, joukkoliikenteessä ja lähikaupoissa.

Kokoomusjohtaja totesi, että jokaisella meistä on myös huoli läheisistämme.

– Nyt kannattaa soittaa vanhemmille ja isovanhemmille. Ja ottaa yhteyttä heihin, joiden kanssa yhteydenpito on syystä tai toisesta jäänyt vähemmälle. Pidetään huolta toisistamme, Orpo vetosi.

– Kriisin, pelon ja epävarmuuden keskellä on onneksi myös hyvää. Ihmisten auttamisen halu. Lämpö ja lähimmäisenrakkaus kanssaihmisiä kohtaan. Naapuriapu ikääntyneelle. Kansalaisjärjestöjen aktivoituminen. Opettajat, jotka jakavat toisilleen apua etäopetukseen. Tämä saa olon luottavaiseksi: meidän Suomemme on hyvä maa. Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat.

Petteri Orpo sanoi heidän kantavansa suurta huolta myös yrittäjistä, ihmisten työpaikoista ja toimeentulosta.

– Terveet yritykset on autettava kriisin yli. Vahingot ovat pysyviä ja mittavia, jos nyt ei tehdä erityisiä toimia.

Hallituksen eiliset toimet ovat kokoomusjohtajan mukaan siihen hyvä alku.

– Ihmisillä on akuutti hätä toimeentulostaan. Kymmenet tuhannet palvelualojen työntekijät, yksinyrittäjät ja pienet työnantajat miettivät tänään, millä he maksavat laskunsa huomenna. He tarvitsevat vastauksen pian.

– Me tuomme ehdotuksia toimista lomautusuhan alla olevien työntekijöiden ja asiakkaansa menettäneiden yrittäjien tukemiseksi. Toivomme tästä yhteistä kansallista ponnistusta ja me tarjoamme kaiken apumme ja tukemme hallitukselle tässä työssä.

Petteri Orpon mukaan ”koko maailma, jonka tunnemme, on poikkeustilassa. Suomi on poikkeustilassa. Hoidetaan tämä asia yhdessä ponnistellen. Jokainen tekee osansa – jokainen kykyjensä mukaan”.

– Koronaviruksen vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä ja osin pysyviä. Jo nyt tiedetään, että edessä on suuria haasteita myös koronan jälkeen. Nyt keskitytään kuitenkin taudin päihittämiseen.

– Hallitukselta kaivattiin selkeitä päätöksiä ja linjauksia. Niitä myös saatiin. Epävarmuuden aikana kyky tehdä päätöksiä on välttämätöntä.

– Samaa päättäväisyyttä tarvitaan jatkossa. Tehdään kaikki, mitä tehtävissä on, jotta suomalaiset ja Suomi selviytyvät vaikeasta tilanteesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja sen soveltamisasetusten hyväksymistä perustuslakivaliokunnan niin puoltaessa, Orpo ilmoitti.

