Petteri Orpo: Säätytalolla on syytä harkita tarkkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mielestä eurovaalitulos vahvistaa näkemystä väärästä kokoonpanosta hallitusneuvotteluissa.

– Tuntuu muuten hyvältä! Loistava vaalivoitto!

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo iloitsee puolueen selvästä eurovaalivoitosta.

– Minusta tämä on suuri voitto kokoomukselle.

– Meidän puoluekenttämme on muuttunut ja hajaantunut aika tavalla viime eurovaaleista, ja kuukausi sitten käytiin eduskuntavaalit joissa kannatuksemme oli 17 prosenttia. Kun nämä huomioi ja nyt meillä on yli 20 prosentin kannatus, ja yli viiden prosenttiyksikön ero (ääntenlaskennan tässä vaiheessa) seuraavaan puolueeseen, niin on se iso asia, Petteri Orpo totesi Verkkouutisille puolueensa vaalivalvojaisissa.

– Erittäin vahva luottamus suomalaisilta. Kiitos luottamuksesta.

Orpon mukaan eurovaalitulos lähettää terveisiä Säätytalolle hallitusneuvotteluihin.

– Tämä vain vahvistaa sitä näkemystä, että Säätytalolla ei ole se kokoonpano, jota suomalaiset eduskuntavaaleissa halusivat, Orpo sanoi.

– Sdp:n kannatus eduskuntavaaleissa käytännössä romahti viimeisten viikkojen aikana, mutta he onnistuivat pysymään suurimpana. Keskustan tappio oli oikeastaan isoin asia mitä suomalaiset vaaleissa halusivat. Hallituskoalitio ei ole siinä mielessä sen vaalituloksen mukainen.

– Tämä kokoomuksen iso voitto näissä vaaleissa, selkeä kärkisija, se puhuu samaan suuntaan. Säätytalolla on syytä harkita tarkkaan, mitä siellä tehdään.

Vaalivalvojaisyleisölle Orpo hehkutti, että ”näissä vaaleissa kokoomus otti sen paikan mikä sille kuuluu”.

Puoluesihteeri Janne Pesonen kiinnitti huomiota siihen, että kyseessä on toinen kerta, kun Orpo johti puolueen vaaleissa suurimmaksi. Sitä parempi historia puolueessa on vain Jyrki Kataisella.

Pesosen mukaan 4,7 prosenttiyksikön ero seuraavaksi tulleeseen puolueeseen on kokoomuksen ennätys.

Kokoomuksen meppien kiitospuheet valvojaisissa keskeytyivät, kun Marko Anttila teki tasoitusmaalin jääkiekon MM-finaalissa.

– HYVÄ SUOMI!