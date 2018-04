Peter Östman: Uutisointi voimistaa antisemitismia länsimaissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

KD:n ryhmäjohtaja pitää valitettavana, että EU:n ja Israelin väliset suhteet ovat riippuvaisia Lähi-idän rauhanprosessista.

Kansanedustaja Peter Östmanin (kd.) mukaan antisemitismi on jälleen voimistumassa länsimaissa.

– Viime vuosina on nähty monien eurooppalaisten suurkaupunkien juutalaisvastaisia mielenosoituksia. Myös Suomessa mielenosoittajat kantavat hakaristilipuilla varustettuja bannereita, Östman sanoo.

– Suomen juutalaisyhteisö on joutunut viimeisien vuosien aikana panostamaan merkittävästi juutalaisten kohteiden, synagogien ja koulujen turvallisuuteen lisääntyneiden turvallisuusuhkien takia.

Östmanin mukaan tilanne johtuu osittain eurooppalaisten tiedotusvälineiden ”yksipuolisesta uutisoinnista”.

– Jokainen sukupolvi on vastuussa omasta ajastaan. Olemme vastuussa siitä mitä tapahtuu nyt ja miten osaamme tunnistaa aikamme ilmiöt. Meidän velvollisuutemme on pitää huoli siitä, että historia ei unohdu eikä toistu. Velvollisuutemme on vaatia tasapuolista uutisointia ja yhteiskunnallista keskustelua tämän päivän tapahtumista.

Euroopan unionin ja Israelin väliset suhteet ovat pitkälti riippuvaisia Lähi-idän rauhanprosessin edistymisestä. Östman harmittelee tilannetta.

– Konsepti on hyvin ongelmallinen. EU-maiden ja Israelin yhteistyö monella tieteen, taiteen ja kaupan alalla kärsii.

Östman puhui torstaina eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestetyssä ”Israel kansainvälisen politiikan keskiössä”-seminaarissa.