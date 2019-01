Perustuslain asiantuntija: Sote-uudistuksen haasteena on aikataulu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiakasmaksulakia ei voida viedä eteenpäin, jos sote-lakeja ei ehditä hyväksyä eduskunnassa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuuli tänään pitkään asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen sanoo, että asiakasmaksulakia ei voida viedä eteenpäin, jos sote-järjestämislaki ja valinnanvapauslaki eivät toteudu siinä muodossa kuin nyt on ehdotettu. Asiakasmaksulain on tarkoitus tulla voimaan vasta sitten, kun sote-palvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille.

– Luulen, että tässä kokonaisuudessa sote-kokonaisuus on isompi kysymys. Ei se tästä asiakasmaksulainsäädännöstä jää kiinni, mutta mikä tulee olemaan sote-maakunta-kokonaisuuden kokonaisaikataulu, professori Veli-Pekka Viljanen sanoi perustuslakivaliokunnan kokouksen jälkeen.

Viljanen on ollut joulu-tammikuussa useita kertoja perustuslakivaliokunnan kuultavana sote- ja maakuntalakeja koskevista mietintöluonnoksista. Hän ei osaa ennakoida, mitä valiokunta sotesta lausuu tai onko kokonaisuudessa suuria perustuslaillisia ongelmia.

– En pysty sanomaan, ovatko ne (perustuslaillisia) ongelmia, mutta kysymyksiä. Haasteena on aikataulu. Tämän hetkisen aikataulun mukaan eduskunta jää vaalivapaalle maaliskuun puolivälissä, mikä tarkoittaa sitä, että helmikuu on koko eduskunnalla aikaa tässä.

Maakuntavaalit siirtyvät toukokuulta

Mietintöluonnoksissa on Viljasen mukaan kysymyksiä, jotka edellyttävät joka tapauksessa sote-valiokunnalta uudelleen arviointia perustuslakivaliokunnan lausunnosta riippumatta.

– Siellähän on esimerkiksi maakuntavaalien ajankohdat, joissa on edelleen lähdetty mietintöluonnoksissa siitä, että ne ovat toukokuun lopussa. Minusta se on selvää esimerkiksi, että siltä osin mennään pidemmälle, Viljanen sanoo.

Viljasen mukaan yksi kysymys on, tuleeko perustuslakivaliokunnalta niin paljon muutosvaatimuksia, että sote-valiokunta ei ehdi käsitellä niitä ennen vaalikauden päättymistä.

– Toinen on, että perustuslakivaliokunnassa mennään joka tapauksessa varmaan helmikuun puolelle, ennen kuin valiokunta saa oman lausuntonsa. Kyllä siinä tiukka aikataulu tulee, koska tämä on valtavan iso prosessi.

Viljanen toteaa, että sote- ja maakuntakokonaisuus on niin suuri lakipaketti, että sen käsittely vie valiokunnalta aikansa.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan arvioitavana on maakuntauudistuksen II vaiheen lakipaketti eli niin sanottu maku II, johon sisältyy muut maakunnalle siirrettävät tehtävät ja Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan perustaminen. Viljasen mukaan tämän paketin käsitteleminen tämän vaalikauden aikana on ainakin haasteellista.

Valiokunnan lausunto tammi-helmikuussa

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) mukaan perustuslakivaliokunnan tavoitteena on edelleen saada lausuntonsa valmiiksi tammi-helmikuussa.

– Tammi-helmikuun vaihteessa yritetään saada lausunto valmiiksi, Annika Lapintie sanoo.

Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan, onko sote-valiokunta tehnyt maakuntalakia, tuottajalakia ja valinnanvapauslakia koskeviin mietintöluonnoksiin vaaditut muutokset.

Perustuslakivaliokunta ei ehtinyt tänään torstaina päättää kokouksessaan sote-kokonaisuuden jatkokäsittelystä eikä siitä, jatketaanko asiantuntijakuulemisia vielä.

Lapintien mukaan maku 2 -lakipaketin osalta valiokunnalla ei ole arviota lausunnon valmistumisaikataulusta.