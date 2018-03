Perintöveroa vastustava kansalaisaloite saamassa 50000 allekirjoitusta

Kansalaisaloite on pääsemässä eduskunnan käsittelyyn.

Perintö- ja lahjaverosta luopumista ajava kansalaisaloite on saamassa kasaan vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Allekirjoituksia aloitteelle on kertynyt tätä kirjoitettaessa lähes 49 000 ja keräysaikaa on jäljellä vielä yli 1,5 kuukautta.

– Perintövero sinällään on turhan kova, kohdistuu jo ennestään verotettuun tuloon. Nämä verot edistävät eriarvoisuutta, eivät vähennä. Yhteenvetona todettakoon, että perintä- ja lahjavero ovat yksi Suomen talouden kehittymisen estokiviä, aloitteessa perustellaan.

– Kyseisen veron poistaminen luo uusia mahdollisuuksia luomalla ja säilyttämällä työpaikkoja ja edistämällä kasvua, näin voimme myös parantaa koulutuksen ja hoitoalan edellytyksiä – näin verotus on järkevämpää ja veroihin käytetyt varat voidaan ohjata talouden kasvuun.