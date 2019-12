Perhepalveluiden johtaja MTV:lle: ISIS-lapsille väkivalta on normaalia

Kuntien työntekijöitä on koulutettu sisäministeriön kanssa al-Holin leirin palautuksia varten.

Vantaan kaupungin perhepalveluiden johtaja Anna Cantell-Forsbomin mukaan kotikuntiinsa palaavia al-Holin leirin lapsia pyritään ohjaamaan pois väkivaltaisesta käyttäytymismalleista.

MTV Uutisten mukaan Al-Holin leiriltä Suomeen palaavat sijoitetaan ensisijaisesti kotikuntiinsa. Esimerkiksi Vantaalla on jo aloitettu toimet, jossa on varauduttu Syyriasta al-Holin leiriltä saapuvien suomalaisten paluuseen.

– Me olemme tietysti joutuneet varautumaan erilaisiin vaihtoehtoihin, että ihmiset palaavat omaehtoisesti, yksitellen tai lapsia palaa yksin tai äitiensä kanssa, Cantell-Forsblom avaa MTV:lle.

Perhepalveluiden johtajan mukaan leirin olosuhteet ovat todennäköisesti vaikuttaneet lasten käytökseen.

– He ovat eläneet hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa he ovat nähneet koko ajan väkivaltaa, jolloin väkivallan käyttäminen on siellä normaali käyttäytymismalli, perhepalveluiden johtaja sanoo.

– Sitten kun he tulevat yhteiskuntaan, jossa se ei ole normaalia, niin kyllä lapset ovat hyvin oppivaisia siihen uuteen tapaan toimia.

Pääkaupunkiseudun kuntien perhepalvelun työntekijöitä on koulutettu sisäministeriön kanssa yhteistyössä, jotta radikalisoitumisen riskit olisi helpompi tunnistaa ja tehdä ilmoitus ohjeen mukaan poliisille.

Perhepalveluiden johtajan mukaan sisäministeriöllä on kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn Exit-toimenpideohjelma, jota on mahdollista käyttää.