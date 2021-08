Paavo Väyrynen: Politiikkaan on tullut uusi rälssi ja ilmiö

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veteraanipoliitikon mukaan suurta valtaa käyttävät avustajat eivät ole toiminnastaan poliittisessa vastuussa.

Keskustan puoluehallituksen jäsen Paavo Väyrynen kirjoittaa Puheenvuorossa puolueen kannatuksesta, joka hänen mukaansa on ollut jyrkässä alamäessä vuodesta 2010 valtaan tulleen ”joukkueen” myötä.

Väyrynen käsittelee myös uutta ilmiötä. Hänen mukaansa ”politiikan kulisseissa häärivät avustajat ja erilaiset viestintätoimistot vaikuttavat ratkaisevalla tavalla poliittiseen päätöksentekoon”.

– Olen seurannut läheltä kehitystä, jonka kautta Suomeen on kasvanut valtava joukko ministereiden ja kansanedustajien avustajia. Omakin poliittinen urani liittyy tähän prosessiin, Paavo Väyrynen aloittaa.

– Nyt on kuitenkin syntynyt ammattikunta henkilöistä, joiden ammatillinen ura koostuu toiminnasta avustajan tehtävissä, ja jotka välillä työskentelevät viestintätoimistoissa, etujärjestöissä ja politiikkaa lähellä olevien yritysten palveluksessa. ”Vihreitä oksia” ja ”hillotolppia” on ollut auliisti tarjolla.

Hänen mukaansa ammattikunta käyttää usein suurta valtaa, mutta siihen kuuluvat eivät ole poliittisessa vastuussa.

– Jotkut tähän uuteen rälssiin kuuluvat ovat olleet ehdolla vaaleissa. Heillä näyttää olevan erityisen hyvät mahdollisuudet saada vaalityöhönsä taloudellista tukea yrityksiltä ja järjestöiltä.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen muodostamisen yhteydessä erilaisten poliittisten avustajien määrä nousi Väyrysen mukaan ennen näkemättömäksi.

– Nyt esiin on tullut uusi ilmiö, kun eduskuntavaaleissa paikkansa menettäneitä poliitikkoja on ryhdytty nimittämään poliittisiin huippuvirkoihin valtioneuvoston piirissä. Tämä käytäntö alkoi jo Juha Sipilän pääministerikaudella, mutta nykyistä hallitusta muodostettaessa se on noussut uusiin mittoihin.

– Eduskunnasta pudonneet ovat saaneet jopa parempia palkkoja ja enemmän vaikutusvaltaa kuin eduskuntaryhmien jäsenet.

Hänen mukaansa ”avustajapelillä on ollut keskeinen osa myös siinä keskustan sisäisessä valtataistelussa, jolla puolue on suistettu nykyiseen ahdinkoonsa”. Väyrysen mukaan esimerkiksi Juha Sipilän avustaja Riina Nevamäki oli ”liberaalijoukkueen avainpelaaja”, joka muutti Sipilän ja keskustan linjan.

– Oma osansa puolueen päätöksenteossa oli sillä, että avustajakunnasta suuri osa toimii puolueen keskeisissä luottamustehtävissä. Omat työpaikat haluttiin säilyttää ja niitä jopa kohentaa. Ilmeisesti tämä on tärkein syy myös siihen, että nykyistä hallitusyhteistyötä on pyritty hinnalla millä hyvänsä jatkamaan. Katri Kulmunin syrjäyttämistäkin perusteltiin sillä, että hänen epäiltiin pyrkivän hajottamaan hallituksen, Väyrynen toteaa.

Hän sanoo aihepiiriä politiikan tutkimuksen mustaksi aukoksi ja ”uudeksi poliittiseksi rälssiksi”.

– Kysymyksessä näyttää olevan joukko, jota ainakin johonkin määrään saakka yhdistävät samankaltaiset arvot ja yhteiskunnalliset näkemykset. Avustajatehtävien hoitamiseen näyttävät lisäksi vaikuttavan niiden väliin limittyviin töihin liittyvät arvot ja intressit.