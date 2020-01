Onko koronavirus peräisin Kiinan armeijalta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Wuhanissa sijaitsee tiettävästi Kiinan ainoa vaarallisia virustauteja tutkiva laitos.

Virustauteihin keskittyvän instituutin sijainti Wuhanissa on herättänyt epäilyjä uuden koronaviruksen alkuperästä.

Radio Free Asia on nostanut esiin paikallismedian raportin vuodelta 2015, jossa esitellään kaupungissa toimivaa Wuhan Institute of Virology -tutkimuslaitosta. Kuolemanvaarallisia virustauteja tutkiva laboratorio on tiettävästi ainoa laatuaan Kiinassa.

The Washington Times -lehden haastatteleman entisen tiedustelu-upseerin mukaan tutkimuslaitos on yhteydessä Kiinan salaiseen bioaseohjelmaan.

– Osa instituutin laboratorioista on ollut todennäköisesti mukana Kiinan biologisten aseiden tutkimus- ja kehitystyössä. Vähintäänkin osittain, sillä kyse ei ole [asevoimien] pääasiallisesta bioaselaitoksesta, Israelin asevoimissa palvellut Dany Shoham toteaa.

Hän huomauttaa, että biologisten aseiden kehitysohjelmissa on yleensä mukana sekä siviili- että sotilaspuolen tutkijoita. Kaikki työhön liittyvät tiedot ovat salaisia.

Kiina on kieltänyt valmistaneensa biologisia aseita hyökkäyksellisiin tarkoituksiin. Väite kyseenalaistettiin Yhdysvaltain ulkoministeriön viimevuotisessa raportissa.