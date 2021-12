Onko vihreät vasemmistopuolue? Näin Annika Saarikko vastaa Ylellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rahaministerin mukaan vasemmistossa ajatellaan, että velan mittakaavalla ei ole väliä.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan keskustan uhkaukset lähteä hallituksesta ovat joka kerta liittyneet näkemyseroihin työllisyydessä ja taloudessa.

– Riitaan tarvitaan aina kaksi, näin muistutan aina lapsillenikin, jotka kinastelevat. Mutta kyllä se [hallituksen riitaisuus] johtuu näkemyseroista. Periaatteellisista näkemyseroista. On asioita, joissa on saatu hyvää aikaan yhdessä, eikä se vie siltä arvoa pois. Mutta sitten on periaatteellisia kiistoja, jotka liittyvät siihen, onko se talouden ja velan pohdinta kaikille yhtä arvokasta ja myöskin tosi erilaiseen tapaan hahmottaa tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa, Saarikko vastasi kysymykseen hallituksen riitaisuudesta Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

– Tavoite on sama, mutta esimerkiksi keskusta katsoo nämä keinot eri tavalla kuin hallituspuolue vihreät.

Saarikolta kysyttiin, miksi uhkaukset lähteä hallituksesta eivät ole toteutuneet.

– Haluan sanoa reiluuden nimissä, että niihin [riitoihin] tarvitaan kaksi. Siitä, että meistä tulee kuva, että keskusta uhkailee ja riitelee, niin se johtuu siitä, että monissa hallituspuolueissa on painotus merkittävästi meistä vasemmalle. Ja jos minä haluan pitää meille tärkeistä periaatteista kiinni, niin se edellyttää joskus sitä, että joudutaan sanomaan voimakkaasti. Ja myöskin kertomaan reilusti, missä ne meidän rajat kulkee, Saarikko vastasi.

– Nyt tätä keskustelua käydään etupainotteisesti, jotta vastaava, jota nähtiin viime keväänä, ei toistuisi.

SDP ja vasemmistoliitto vasemmistopuolueita

Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) on aiemmin esittänyt budjetin kehysmenettelyn uudistamista siten, että tulevaisuuteen suuntaavat investoinnit jätettäisiin kehysmenettelyn ulkopuolelle. Saarikon mukaan ”taitaa olla niin, että vasemmisto ehkä kokee taloudessa jonkun muuttuneen niin pysyvästi, että velan mittakaavalla ja määrällä ei ole niin suurta merkitystä. Ja minä en ajattele niin”.

Saarikolta kysyttiin, mitä hän tarkoittaa tässä yhteydessä vasemmistolla.

– No, tässä keskustelussa näkyy sävyjä, jotka ovat laajemminkin Euroopassa ja maailmalla kuultavissa, Saarikko aloitti.

Häneltä tarkennettiin ”Saisiko lyhyen määritelmän siitä [vasemmistosta], niin päästään eteenpäin”.

– Se tarkoittaa sitä, että onko ongelma se, että otetaan paljon velkaa, Saarikko jatkoi.

Valtiovarainministeriltä kysyttin, ”mikä on nyt vasemmisto tässä?”

– Esimerkiksi hallituksessa olevat vasemmistopuolueet, Saarikko aloitti ja jatkoi:

– Kyllä kaikki itsensä siitä tunnistavat, ja voivat niin kuin väitteeseeni vastata.

Saarikolta tarkennettiin, laskeeko hän myös SDP:n vasemmistoliiton rinnalla vasemmistopuolueeksi. Saarikko vastasi kysymykseen myöntävästi. Hän ei kuitenkaan vastannut siihen, määritteleekö hän vihreät vasemmistopuolueeksi.

– Näihin kysymyksiin he voivat itse vastata, Saarikko totesi.