Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matias Marttisen mukaan paikallisen sopimisen tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien käytettävissä.

Eduskunta on käsitellyt torstaina kansanedustaja Matias Marttisen (kok.) lakialoitetta paikallisesta sopimisesta.

Lakialoitteessa esitetään poistettavaksi laista noin 50 paikallisen sopimisen kieltoa, jotka kohdistuvat työnantajaliittoon kuulumattomiin yrityksiin.

– Laki kohtelee yrityksiä eriarvoisesti sen perusteella, kuuluvatko nämä liittoon vai eivät. Tämä on absurdia. Paikallisen sopiminen pitää olla yhdenvertaisesti kaikkien käytettävissä. Erityisen tärkeää sopiminen on pk-yrityksille. Mitä pienempi yritys, sen suurempi jouston tarve, Marttinen toteaa tiedotteessa.

Yrittäjägallupin mukaan kuusi kymmenestä pk-yrityksestä työllistäisi enemmän, jos paikalliseen sopimiseen olisi nykyistä laajemmat mahdollisuudet. Suomen Yrittäjien arvion mukaan paikallinen sopiminen voisi synnyttää 15 000 uutta työpaikkaa.

Matias Marttinen arvostelee erityisesti keskustaa toimettomuudesta paikallisen sopimisen kanssa.

– Keskustan leiristä on säännöllisesti nostettu esiin paikallisen sopimisen edistäminen. Puolue on ollut pian kaksi vuotta hallituksessa, mutta mitään ei ole tapahtunut. Vasemmiston suhtautuminen asiaan on tiedossa, mutta onko keskusta hallituksessa vain apupuolueena? Marttinen kysyy.

Lakialoitteen on allekirjoittanut yhteensä 49 kansanedustajaa. Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmät ovat kokonaisuudessaan aloitteen takana.