Olympiajohtaja sanoi naisten puhuvan liikaa – potkut

Yoshiro Mori oli tunnettu epäkorrekteista lausunnoistaan jo pääministeriaikoinaan.

Tokion olympialaisten järjestelykomitean johtaja ja Japanin entinen pääministeri Yoshiro Mori on ilmoittanut eroavansa seksistisinä pidettyjen kommenttien seurauksena.

BBC:n mukaan ”sopimattomia lausuntoja” pahoitellut Mori painotti perjantaisessa kokouksessa, ettei halua olla esteenä olympialaisten järjestämiselle heinäkuussa.

Yoshiro Mori oli sanonut naisten puhuvan liikaa, minkä seurauksena naisvaltaiset johtoryhmäkokoukset ”vievät paljon aikaa”.

– Jos lisäämme naispuolisten jäsenten määrää, on meidän myös hieman rajoitettava heidän puheaikaansa. Heillä on vaikeuksia saada sanottavaansa loppuun, mikä on ärsyttävää, Mori sanoi.

Muun muassa olympialaisia sponsoroivan Toyotan toimitusjohtaja Akio Toyoda kertoi pettyneensä lausuntoihin. Tiistaina osa Japanin kansanedustajista pukeutui protestiksi valkoiseen asuun. Mainichi-lehden mukaan lähes 400 vapaaehtoista avustajaa oli perunut ilmoittautumisensa olympialaisiin kohun johdosta.

Japanilaisten olympiaurheilijoiden valitsemisesta vastaavassa hallituksessa on tällä hetkellä 24 jäsentä, joista viisi on naisia. Tavoitteena on lisätä osuutta ainakin 40 prosenttiin.

Yoshiro Mori tuli tunnetuksi epäkorrekteista lausunnoistaan jo pääministeriaikanaan vuosina 2000–2001. Hän kertoi kohdanneensa tuoreen kohun vuoksi arvostelua myös perheenjäseniltään.

– Eilen illalla vaimoni torui minua perusteellisesti. Hän totesi: ”Olet sanonut jotain pahaa taas, etkö olekin? Saan taas kärsiä, koska olet loukannut naisia”, Mori sanoi ja lisäsi saaneensa haukut seuraavana aamuna myös tyttäriltään.