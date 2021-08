”Olen vihainen, olen poikki” – hän komensi Afganistanin joukkoja

– Olen poikki. Olen turhautunut. Ja olen vihainen.

Näin toteaa Afganistanin armeijan kolmen tähden kenraali Sami Sadat maansa romahduksesta. Hän kertoo New York Timesin esseessään, ettei asioiden olisi tarvinnut mennä näin. Kenraali syyttää Afganistanin kaaoksesta ennen kaikkea Yhdysvaltain edellistä presidenttiä Donald Trumpia ja hänen seuraajaansa Joe Bidenia.

Sadat taisteli viimeiset kolme kuukautta Talebania vastaan Helmandissa. Hänet määrättiin viime tingassa Kabuliin komentamaan Afganistanin armeijan erikoisjoukkoja. Tässä vaiheessa oli kuitenkin jo liian myöhäistä.

Kenraali kertoo oman näkemyksensä Afganistanin armeijan romahduksesta. Sen on syytetty antautuneen usein ilman taistelua.

– On totta, että Afganistanin armeija menetti taistelutahtonsa. Se johtui kuitenkin kasvavasta tunteesta, että olemme tulleet amerikkalaisten kumppaniemme hylkäämiksi sekä Bidenin viimeisen muutaman kuukauden lausuntojen heijastamasta epäkunnioituksesta ja epälojaalisuudesta.

Sami Sadat myöntää Afganistanin armeijan viat. Lopullinen syy taistelun lopettamiselle oli hänen mukaansa se, että kaikki kumppanit olivat jo luovuttaneet.

Kenraali tuskailee sitä, miten länsimaiset johtajat Joe Biden etunenässä ovat arvostelleet Afganistanin armeijaa. Sadatin mukaan perimmäisiä syitä tapahtuneelle ei ole avattu.

– Poliittiset jakolinjat Kabulissa ja Washingtonissa kuristivat armeijaa ja estivät meitä tekemästä työtämme. Yhdysvaltojen vuosia meille tarjoaman logistisen tuen katoaminen rampautti meidät – kuten teki myös se selvä ohjauksen puute amerikkalaiselta tai afganistanilaiselta johdolta.

Sami Sadat korostaa, ettei hän yritä kiistää Afganistanin armeijan virheitä.

– Totuus on kuitenkin, että monet meistä taistelivat rohkeasti ja kunniakkaasti, vain tullaksemme Yhdysvaltain ja Afganistanin johdon pettämiksi.

Sadat kertoo kokevansa ”valtaisaa petetyksi tulemisen tunnetta”. Hänen mukaansa esimerkiksi Afganistanin vallasta syöstyn presidentin Ashraf Ghanin pako maasta esti kaikenlaiset neuvottelut siirtymäajasta Talebanin kanssa. Samalla menetettiin kenraalin mielestä mahdollisuus järjestää Kabulin evakuoinnit ilman nykyistä kaaosta.

Kenraali Sami Sadat muistuttaa 66 000 afganistanilaisen sotilaan kuolleen sodassa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Armeijan nopealle romahdukselle hän löytää kolme syytä. Niistä ensimmäinen on Donald Trumpin hallinnon Talebanin kanssa Dohassa helmikuussa 2020 tekemä sopimus, joka asetti selvän takarajan Yhdysvaltojen läsnäololle. Toisena syynä hän mainitsee Yhdysvaltojen logistisen tuen loppumisen ja kolmantena Ghanin hallinnon korruption.

Sami Sadat kertoo Afganistanin armeijan jatkaneen taistelua vielä Dohan sopimuksen jälkeenkin. ”Alamäki” alkoi hänen mukaansa sen jälkeen, kun Joe Biden ilmoitti pitäytyvänsä Trumpin vetäytymissuunnitelmassa.

– Amerikkalaiset kouluttivat afgaanijoukot Yhdysvaltain asevoimien mallin mukaisesti perustuen erittäin teknisiin erikoistiedusteluyksiköihin, helikoptereihin ja ilmaiskuihin. Menetimme ylivoimamme Talebania vastaan, kun ilmatukemme katosi ja ammuksemme loppuivat.

Sitten lähtivät Sadatin mukaan 17 000 aliurakoitsijaa, jotka pitivät afgaanien koneet ja helikopterit ilmassa. Heidän mukanaan lähti myös ohjelmisto- ja laitetuki sekä reaaliaikainen tiedustelutieto.

– Taleban taisteli tarkka-ampujilla ja tienvarsipommeilla samalla kun me menetimme ilmatuen ja täsmäasekyvyt. Ja koska emme voineet enää huoltaa tukikohtia ilman helikopteritukea, puuttuivat sotilailta usein tarvittavat työkalut taistelemiseen.

Yhdysvaltain nopea ja täydellinen vetäytyminen pahensi tilannetta Sami Sadatin mukaan entisestään.

– En voi kuitenkaan jättää kolmatta syytä huomiotta, kenraali myöntää, viitaten korruptioon.

– Se on kansallinen tragediamme. Niin monet johtajistamme – myös asevoimissa – saivat paikkansa henkilökohtaisten siteidensä vuoksi, ei ansioidensa.

Sami Sadat luonnehtii taistelun viimeisiä päiviä surrealistisiksi.

– Kävimme rankkoja tulitaisteluita maassa talebaneja vastaan samalla kun amerikkalaiset hävittäjät kiersivät kehää taivaalla, käytännössä sivustaseuraajina, kenraali päivittelee.

Hän kertoo miestensä kyselleen, miksei koneilta saada ilmatukea.

– Politiikka ja presidentit pettivät meidät.

#AFG Afghan army fought with honor and sacrificed 66,000 men and women in the war on terror. Terrorism is a global threat and must be dealt with globally in harmony. https://t.co/pyVcksfbwY

— Sami Sadat (@SayedSamiSadat) August 25, 2021