Noin joka kolmannella suomalaisella velanotto lisääntynyt

Suomalaisten kuluttajien usko oman talouden nykytilasta on valoisa. Silti 35 prosenttia suomalaisista sanoo laskujen määrän kasvaneen kuluvan vuoden aikana tuloja nopeammin ja kolmannes on lainannut rahaa tai ylittänyt luottokorttinsa limiitin maksaakseen laskunsa.

Tuoreen eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan koronakriisillä on pitkäaikainen vaikutus kotitalouksien kykyyn hallita omaa talouttaan. Moni on huolissaan kasvavista laskumääristä ja kyvystään huolehtia taloudellisista velvoitteistaan, kuten vuokranmaksusta, puhelin- tai luottokorttilaskuista.

Suomalaista 35 prosenttia sanoo laskujen määrän kasvaneen nopeammin kuin tulojensa. Kolmannes suomalaisista sanoo lainanneensa rahaa tai ylittäneensä luottokorttinsa maksukyvyn maksaakseen laskut viimeisen puolen vuoden aikana, kun vastaava luku viime vuonna oli vielä 25 prosenttia.

Suomalaista 42 prosenttia kertoo jättäneensä yhden tai useamman laskun maksamatta eräpäivään mennessä kuluneen vuoden aikana ja heistä 66 prosentille se on ollut kertaluontoinen tapahtuma.

Yleisimmät syyt maksamattomuuteen ovat, ettei rahaa juuri sillä hetkellä ollut (54 %) tai hetkellinen unohdus (42 %).

– Suomalaiset kuluttajat ovat pääsääntöisesti tunnollisia laskujen maksajia ja usein laskun maksamatta jättäminen on kertaluontoinen tapahtuma. Tutkimuksemme mukaan joka viidennellä on vähemmän kuin kymmenen prosenttia kuukausipalkasta jäljellä laskujen maksun jälkeen. Tässä ryhmässä korostuvat työikäiset 45-54-vuotiaat sekä pienituloiset, kertoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala tiedotteessa.

Myös pandemian aiheuttama työttömyys esimerkiksi tapahtuma- ja ravintola-alalla on hänen mukaansa lisännyt maksuvaikeuksissa kamppailevien määrää.

– Viimeaikainen epävarmuus markkinoilla on hieman laskenut kuluttajien luottamusta ja osa kotitalouksista on todennäköisesti vaikeuksissa, jos hinnat nousevat ja palkat pysyvät ennallaan. Perintäkirjeen kolahtaessa postilaatikkoon kannattaa keskustella ja sopia maksuaikataulusta. Vaarallisena merkkinä ylivelkaantumisesta pidetään usein sitä, että otetaan lisää velkaa laskujen ja muiden velkojen maksuun, muistuttaa Iskala.

Onko joulu samanlainen kulutusjuhla kuin ennen?

Lähes kolmannes suomalaisista sanoo, ettei joulu tule olemaan koskaan samanlainen kuin ennen pandemiaa.

Suhtautuminen kestävään kehitykseen on motivoinut suomalaisia pienentämään kulutustaan; 70 prosenttia naisista ja 57 miehistä ostaa vähemmän kuin ennen pandemiaa elääkseen yksinkertaisemmin ja karsiakseen tarpeetonta tavaraa.

Suomalaisista 49 prosenttia sanoo tuntevansa olonsa joka vuosi epämukavammaksi kausialennusten aiheuttamattoman tarpeettoman tuhlauksen takia, kun Euroopassa vastaava luku on vain 28 prosenttia.

Suomalaisista 18 prosenttia uskoo velkataakkansa olevan korkeampi kuin koskaan ennen tulevan joulun jälkeen. Silti lapsiperheellisistä 22 prosenttia ottaa jouluna lisävelkaa selvitäkseen joulun menoista.

Intrumin Eurooppalainen kuluttajien maksutapatutkimus (European Consumer Payment Report) tutkii eurooppalaisten kuluttajien arkea; heidän kulutuskäyttäytymistään, maksukykyään sekä taloudenhallintaansa. Raportti perustuu Longituden 24 Euroopan maassa toteuttamaan ulkoiseen kyselyyn ja tutkimukseen. Tutkimuksen kenttätyöt tehtiin 21.7.-26.8.2021 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 012 kuluttajaa ja maakohtainen otanta on vähintään tuhat vastaajaa, joiden ikä on vähintään 18 vuotta. Tutkimuksen tulokset on painotettu vastaamaan maiden väestön sukupuoli- ja ikärakennetta.