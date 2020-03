New Yorkista povataan uutta Pohjois-Italiaa

Kaupunki ei ole onnistunut hillitsemään koronatartuntojen nousua.

Mikäli New Yorkin tautitapausten kasvu jatkuu nykytahtia, uhkaa kaupungin koronatilanne yltyä Kiinaa tai Pohjois-Italiaa pahemmaksi, arvioi New York Times.

Lehti korostaa arvionsa epävarmuutta, mutta muistuttaa kaupungin onnistuneen tartuntojen hillitsemisessä huonommin kuin Kiinan Wuhan tai Pohjois-Italian Lombardia vastaavassa vaiheessa.

Yhdysvalloissa eniten koronatartuntoja on todettu New Yorkissa. New Yorkin suurkaupunkialueella on vahvistettu hieman yli 43 000 tartuntaa, mikä vastaa 2,15 tartuntaa tuhatta asukasta kohden. Luku on Wuhania ja Lombardiaa matalampi.

New Yorkissa tartuntojen määrä kasvaa kuitenkin 30 prosentilla päivittäin, eikä kaupunki ole onnistunut tasoittamaan kasvua. New York tilanne voi siten huonontua vielä merkittävästi, lehti arvioi.

Myös monet muut suurkaupungit, kuten Detroit ja New Orleans, ovat alttiita vastaavanlaiselle kehityskululle, New York Times kirjoittaa.