Nato tuomitsee Iranin ohjusiskut

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tuomitsee Iranin viimeöiset ohjushyökkäykset Irakissa sijaitseviin Ain al-Asadin ja Erbilin tukikohtiin.

Tukikohdissa on Yhdysvaltain joukkojen lisäksi ISIS-vastaiseen koalitioon osallistuvien maiden sotilaita ja muuta henkilökuntaa.

– Nato kehottaa Irania pidättäytymään muista väkivaltaisuuksista. Liittoutuneet keskustelevat tilanteesta ja ovat sitoutuneita koulutustehtäväämme Irakissa, Jens Stoltenberg kirjoittaa Twitterissä.

Irakin asevoimien mukaan ohjuksia ammuttiin yhteensä 22 kappaletta, joista 17 osui al-Asadin lentotukikohtaan Bagdadin länsipuolella. Pohjois-Irakin Erbilissä sijaitsevaan tukikohtaan ammuttiin viisi ohjusta. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut iskuissa.

Erbilin tukikohdassa olevat suomalaiset sotilaskouluttajat olivat hyökkäyksen aikana suojautuneina pommisuojiin.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2020