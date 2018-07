Nasa saattoi vahingossa polttaa elonmerkkejä Marsin pinnalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuoreen raportin mukaan Marsin pinnalla havaittiin elämää jo 1970-luvulla.

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa saattoi New Scientistin raportin mukaan polttaa orgaanisten molekyylien jäänteitä Marsin pinnalta jo 1970-luvulla, kertoo Business Insider.

Löytö on merkittävä, sillä toisin kuin on aikaisemmin luultu, Nasan Mars-mönkijä Curiosity ei siis olisikaan ensimmäinen kulkija, joka on havainnut elämää Marsissa. Curiosity laskeutui Marsiin vuonna 2012.

Raportin mukaan Nasan miehittämättömät Viking-laskeutujat havaitsivat Marsin pinnalla orgaanista ainesta lähes 50 vuotta sitten. Laskeutujat kuitenkin polttivat löydöksensä epähuomiossa analysoidessaan keräämänsä dataa.

Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että Viking olisi kohdannut elämää Marsin pinnalla jo 1970-luvulla. Vuonna 2008 Nasan Phoenix-laskeutuja havaitsi planeetalla helposti syttyvää, esimerkiksi ilotulitteissa käytettyä perkloraattia.

Marsissa lämpötila on niin matala, että on hyvin epätodennäköistä, että perkloraatti syttyisi palamaan. Myös Viking-laskeutujien uskotaan havainneen perkloraattia sisältäneitä aineksia.

Laskeutuja kuitenkin lämmitti löydöksiään jopa 500 asteeseen tutkiessaan niitä. Tutkijoiden mukaan 500 asteen lämpötiloissa perkloraatin molekyylit tuhoutuvat välittömästi.