Nämä maat voittivat koronan, ja näin ne sen tekivät

Harvardin yliopiston tutkijatohtori Derrick VanGennep on jakanut Twitterissä grafiikan (alla) maista, jotka tilastojen perusteella ovat voittaneet koronaviruksen – ainakin toistaiseksi.

Maiden kerrotaan hyödyntäneen kuutta eri toimea tavoitteen saavuttamiseksi. Ne ovat varhainen reagointi ja nopeat toimet, kotien sisällä koronaan sairastuneiden tehokas eristäminen muista perheenjäsenistä, kovat rajoitustoimet, matkustusrajoitukset maan sisälläkin, massiivinen testaus ja kaikkien käyttämät kasvomaskit.

Seitsemäntenä huomiona painotetaan kärsivällisyyttä rajoitusten purkamisessa.

Koronaviruksen voittaneita maita esitellään tartuntakäyrissä kaksikymmentä. Niitä ovat Australia, Itävalta, Kambodža, Kroatia, Viro, Kreikka, Hong Kong, Islanti, Jordania, Libanon, Luxemburg, Mauritius, Uusi-Seelanti, Norja, Slovakia, Slovenia, Etelä-Korea, Kiinan tasavalta, Thaimaa ja Vietnam.

– Koronaviruksen voittaneiden maiden määrän kasvaessa on yhä vaikeampi tukea ajatusta, jonka mukaan koronaviruksen vastaisen taistelun voittaminen ei ole mahdollista, VanGennep toteaa Twitterissä.

– Polku eteenpäin on selkeä, ja nyt vihreäksi (kaaviossa) muuttuneet maat tulevat saamaan massiivisia hyötyjä.

Suomea ei lasketa voittaviin maihin. VanGennepin jakamalla sivustolla Suomi kuuluu kolmannen kategorian maihin, joiden ”pitää alkaa toimia”. Arviot perustuvat maiden tartuntakehitykseen viimeisen 10 päivän ajalta.

Suomen kanssa samassa sarjassa on 30 muuta maata. Niihin kuuluvat muun muassa Yhdysvallat, Venäjä, Ruotsi, Somalia, Intia ja Irak.

As the number of countries beating COVID-19 keeps increasing, it is getting harder and harder to support the idea that winning against COVID isn't possible.

The path forward is clear, and the countries which turn green will see massive benefits. pic.twitter.com/Bq89dxyLeF

— Derrick VanGennep (@DerrickVanGenn2) May 6, 2020