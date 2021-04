Näin tarkastat renkaiden kunnon käytettyä autoa ostaessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kulutuspinnan kunnolla on suuri merkitys ajoturvallisuuteen.

Käytettyä autoa hankkiessa kannattaa tarkastaa myös renkaat, sillä renkailla ja niiden kunnolla on merkittävä vaikutus turvallisuuteen, polttoaineenkulutukseen ja ajomukavuuteen, autonhuolto- ja rengasketju Vianor muistuttaa tiedotteessa.

Mahdollinen uusien rengassettien tarve on hyvä olla tiedossa jo autoa ostaessa.

Renkaiden kunnon pystyy tarkastamaan muistamalla muutaman perusasian. Kulutuspinnan kunnolla on suuri merkitys ajoturvallisuuteen, ja laki edellyttää, että kesärenkaissa on urasyvyyttä vähintään 1,6 millimetriä ja talvirenkaissa vähintään 3 millimetriä. Käytännössä renkaiden turvallisuus erityisesti märällä kelillä heikkenee huomattavasti jo silloin, kun urasyvyyttä on jäljellä 4 millimetriä.

– Urasyvyyden lisäksi kannattaa tarkastaa, että renkaat ovat tasaisesti kuluneet, eli eivät esimerkiksi vain kulutuspinnan toisesta reunasta tai toisiinsa nähden eri tavoin niin, että esimerkiksi yksi tai kaksi rengasta ovat kuluneempia kuin muut, Vianorin kuluttajakaupan johtaja Vesa Laitinen sanoo tiedotteessa.

Myös renkaiden ikä on hyvä tarkastaa, sillä ajan myötä kumiseos kovenee ja renkaan ominaisuudet muuttuvat. Renkaan käyttöiäksi suositellaan enintään kuutta vuotta. Yli 10 vuotta vanhaa rengasta ei kuitenkaan kannata käyttää, vaikka se ei olisi ehtinyt olla kuutta vuotta auton alla. Renkaan valmistusajankohta on merkitty sivupintaan neljällä numerolla, joista kaksi ensimmäistä on valmistusviikko ja kaksi jälkimmäistä valmistusvuosi.

Sivupinnasta näkee myös renkaiden merkin. Jos auton renkaat ovat keskenään eri merkkisiä, myös niiden ominaisuudet saattavat olla erilaisia, jolloin ne eivät toimi optimaalisesti esimerkiksi äkkijarrutuksissa ja muissa ääritilanteissa. Ajoturvallisuuden kannalta on suositeltavaa, että kaikki renkaat ovat keskenään samanlaisia.

Myös auton toisten renkaiden ikä, merkki ja kunto on hyvä tarkistaa.

Erityisesti käytettyä tuontiautoa ostaessa kannattaa varmistaa, että toinen rengassetti ylipäätään on olemassa. Jos ei ole, edessä on myös vanteiden hankkiminen.

– Tuontiauton renkaista täytyy myös varmistaa, että niitä on turvallista käyttää Suomessa. Keski-Euroopassa käytetään toisenlaisiin oloihin optimoituja renkaita, joiden turvallisuus ei ole paras mahdollinen Suomen keleillä ja teillä. Keski-Euroopassa käytettävillä kitkarenkailla tai all-season-renkailla ei ole tarpeeksi pitoa Suomen talvikeleillä, sanoo Laitinen.

Mikäli auton mukana tulee setti nastarenkaita, on hyvä tarkastaa silmämääräisesti, että nastoja on jäljellä tarpeeksi.

Auton rekisteriotteesta näkyy myös renkailta vaadittava kuormitusluokka. Renkaiden tulee olla vähintään vaaditun kuormitusluokan mukaiset, sillä muuten ne kuluvat tavallista nopeammin ja voivat vaurioitua ajettaessa. Renkaan kantavuus on merkitty renkaan sivupintaan, ja se on rengasmerkinnän viimeinen numero.

Riittävän kantavuuden huomioiminen on erityisen tärkeää, kun ajoneuvo on tavallista painavampi, kuten sähköauto, tila-auto, asuntoauto tai pakettiauto.