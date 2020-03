Nyt tulee outo Wuhan-kättely – ei levitä virusta

Koronaviruksen piinaamien kiinalaiskaupunkien asukkaiden sanotaan kehittäneen jalkatervehdyksen, jolla viruksen leviämistä pyritään osaltaan estämään.

Videot Wuhan-kättelyksi (Wuhan shake) nimetystä tervehdyksestä ovat levinneet laajasti sosiaalisessa mediassa.

Erään Twitter-käyttäjän jakamalla videolla kasvosuojusta käyttävä mies astuu ulos pakettiautosta kädet taskuissa. Kun ystävä yrittää kätellä miestä, hän kieltäytyy ja tervehtii ystäväänsä jalalla. Kummatkin miehet työntävät jalkansa ylös ja eteen kevyttä kosketusta varten.

– Kiinalaiset keksivät toisen tavan tervehtiä, koska he eivät voi kätellä. Wuhan shake. Minusta on mahtavaa, kuinka ihmiset voivat sopeutua ja säilyttää huumorintajunsa stressaavissa olosuhteissa, käyttäjä tviittaa.

Terveydenhuollon asiantuntijat kehottavat välttämään kättelyä viruksen leviämisen estämiseksi.

Moni käyttäjä toteaa tviitin viestiketjussa, että jalkatervehdys on hyvä vaihtoehto kättelylle.

Toiset pitävät videoita lavastettuina eivätkä usko Wuhan-kättelyn estävän viruksen leviämistä.

Eräs käyttäjä kehottaa pilke silmäkulmassaan varautumaan ”jalkasienen leviämiseen”.

