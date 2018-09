Näin mieli murretaan Pohjois-Koreassa – ”ei ole minua, on vain me”

Loikkari Yeonmi Parkin mukaan Pohjois-Korean valtio pysyy pystyssä aivopesun ansiosta.

Saapuminen Etelä-Koreaan oli kuin astuminen toisen planeetan kamaralle, pohjoiskorealainen loikkari Yeonmi Park kuvailee.

Park pakeni perheineen Pohjois-Koreasta Kiinan ja Mongolian kautta vuonna 2007. Hän oli tuolloin 13-vuotias.

Park kertoo Time-lehden Ideas- palstan kolumnissaan, kuinka Pohjois-Koreaa hallitseva Kimin dynastia onnistuu pysymään vallassa. Hänen mukaansa maata johdetaan aivopesulla. Park kertoo, miten valtio on murtanut kansan mielet ja hävittänyt yksilöt.

– Etelä-Koreassa kaikki oli uutta ja pelottavaa. Minun oli aloitettava koulu aivan alusta teini-ikäisenä.

Yeonmi Park kuvaa paljon puhuvasti pohjoiskorealaisten ja muiden eroa. Hänen mukaansa eräs vaikeimmista asioista Etelä-Koreassa oli oppia esittelemään itsensä.

– En ollut tehnyt niin koskaan aiemmin. Opettajani selitti, että ensin minun olisi kerrottava nimeni, ikäni ja kotikaupunkini. Sitten voi puhua lempiharrastuksista ja miksi haluaa tulla isona.

– Minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, mikä on ”harrastus” enkä koskaan ollut ajatellutkaan, mitä haluaisin tehdä, kun kasvan aikuiseksi. Pohjois-Koreassa ei ole ”minua” on vain ”me”. En osannut edes kertoa lempiväriäni – en tiennyt oikeaa vastausta. Matkin opettajaani, joka sanoi, että hänen lempivärinsä on vaaleanpunainen. Kesti kauan, että opin ajattelemaan itsenäisesti.

Yeonmi Parkin mukaan hänellä ei ollut mitään käsitystä ulkomaailmasta ennen pakoaan Pohjois-Koreasta. Hän kertoo luulleensa muidenkin kokevan kidutusta ja nälänhätää. Park kuvailee koulukirjoja, joissa amerikkalaiset ovat hirviöitä.

– Se oli minulle ainoa kuva ulkomaalaisista ennen kuin pääsin Etelä-Koreaan.

– Silloin tajusin Pohjois-Korean aivopesun voiman. Se on kaikkialla – lauluissa, joita laulat, kirjoissa, joita luet, matematiikantehtävissä, joita ratkot – kaikki on aivopesua. Se on emotionaalista diktatuuria ja sen avulla Kimin perhe on pitänyt vallasta kiinni niin pitkään, Yeonmi Park sanoo.

Hänen mukaansa tämä myös toimii.

Park kertoo eläneensä siinä uskossa, että Pohjois-Korea on maailman vahvin valtio ja että palvotut Kimit suojelisivat häntä ja pelastaisivat hänet.

– Todellisuudessa Kim Jong-un on eräs raakalaismaisimmista diktaattoreista koskaan ja hänen hallintonsa ihmisoikeustilanne on maailman huonoin. Hän näännyttää nälkään, kaltoinkohtelee ja aivopesee miljoonia ihmisiä. Hänen hallituksensa kontrolloi ihmisiä riiston, petoksen ja kaiken ulkopuolisen tiedon sensuurin kautta.

Yeonmi Park on sittemmin muuttanut Yhdysvaltoihin.

– Nykyisin minulla on vapautta ja rakkautta. Elän Yhdysvalloissa aviomieheni ja uuden vauvamme kanssa. Minulla on elämä, jota en olisi osannut kuvitellakaan matkani vaikeimpien kohtien aikana. En koskaan voinut kuvitellakaan, että olisin täysin vapaa tai että voisin työskennellä oikeuden puolesta ja antaa toivoa heille, joilla sitä ei ole – sellaisille ihmisille, jollainen minä olin ennen. Olen joka päivä kiitollinen siitä, ettei minun tarvitse enää elää nälkäkuoleman pelossa.

– Tiedän nyt, että lempivärini on keväänvihreä ja harrastukseni lukeminen ja dokumenttielokuvat. Tulevaisuudessa haluan olla joku, joka antaa voimaa heikoille ja puhuu heidän puolestaan, joilla ei ole ääntä.

– Nyt ajattelen itse. Toivon, että miljoonat pohjoiskorealaiset voivat jonain päivänä tehdä samoin.