Näin Itävallan politiikan tähti selittää vetäytymistään

Itävallan entinen liittokansleri Sebastian Kurz ilmoitti torstaina vetäytyvänsä kokonaan politiikasta. Itävallan kansanpuoluetta (ÖVP) edustava konservatiivipolitiikko tunnettiin aiemmin kotimaassaan ”ihmelapsena” (Wunderwuzzi).

Kurz on ehtinyt 35 ikävuoteensa mennessä toimia kahteen kertaan maansa liittokanslerina. Ensin vuosina 2017–2019 ja sitten 2020–2021, kunnes joutui viime lokakuussa jättämään liittokansleriuden korruptiotutkinnan takia. Jo hänen ensimmäinen kanslerikautensa päättyi niin sanottuun Ibiza-skandaaliin, joka koski hallituskumppani Itävallan kansanpuoluetta (FPÖ), mutta veti koko hallituksen mukanaan.

Nyt Kurz ilmoitti, ettei enää koe ole olevansa täysillä mukana työssään eikä jakavansa sitä kohtaan samanlaista intohimoa kuin aiemmin.

-Olen aina käsittänyt politiikan ajatusten kilpailuna. Viime kuukausina poliittisessa elämässäni ei ole ollut kyse niinkään ajatuksista, vaan puolustautumisesta syytöksiä, väitteitä, vihjailuja ja kanteita vastaan. Intohimoni politiikkaan, joka minulla on suuresti ollut viimeiset 10 vuotta, on toki käynyt tässä vaiheessa vähäisemmäksi, Kurz sanoi.

Stressaavan korruptiotutkinnan lisäksi Kurz vetosi henkilökohtaisen elämänsä muutoksiin. Hän sai juuri viime kuussa esikoispoikansa Konstantinin ja sanoi vetäytymispäätöksensä kirkastuneen nähtyään tämän ensi kerran.

Kurz myönsi, että hän ei ole aina tehnyt oikeita päätöksiä.

– Olen aina tehnyt parhaani, mutta olen varmasti tehnyt myös virheitä enkä ole aina elänyt omien ohjeideni mukaan. Mutta haluan sanoa kaikessa selvyydessään tämän: En ole pyhimys enkä rikollinen. Olen vain ihminen, jolla on vahvuutensa ja heikkoutensa, virheensä ja onnistumisensa – sekä kaiken niihin liittyvän.

Kurz aikoo luopua puoluejohtajuudestaan ja muista tehtävistään lähiviikkoina. Kohta kaksi kuukautta Kurzin seuraajana liittokanslerin virassa on ollut puoluetoveri Alexander Schallenberg. Kansanpuolueen uudeksi johtajaksi Itävallan media povaa sisäministeri Karl Nehammeria.

After 10 years in government I have decided to step back from politics and hand over my responsibilities from today. You can find my full statement here: https://t.co/CQwt6sK45Q

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) December 2, 2021