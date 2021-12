Näin Erkki Tuomioja avaa hävittäjäkantaansa

Ex-ulkoministeri olisi toivonut Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön syventämistä.

Ex-ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) avaa vielä kantaansa Suomen hävittäjähankintaan. Tuomioja kirjoitti perjantaina toivoneensa yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjien valinnan sijasta päätymistä ruotsalaisen Saabin Gripen-hävittäjään tai muuhun eurooppalaiseen ratkaisuun.

Ex-ministerin mukaan yhdysvaltalaisen hävittäjän valinta saattaa osoittautua ”turvallisuuspoliittiseksi virheeksi”. Hän pohti myös sitä vaihtoehtoa, että Hornetien käyttöikää oltaisiin jatkettu.

Tuomioja palasi aiheeseen vielä myöhemmin Facebookissa. Hän toteaa pitävänsä puolustuskyvystä huolehtimista välttämättömänä osana eduskunnan yksimielisesti hyväksymiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksia.

– Monet ovat puheenvuoroissaan palanneet talvisotaan. Minäkin teen samoin muistuttamalla, että ainut maa, josta Suomi sai myötätunnon lisäksi myös aineellista apua, oli aseita, vapaaehtoisia ja rahoitusta toimittanut Ruotsi. Sen ilmavoimista kolmannes toimi osana Suomen Lapin puolustusta eikä maa julistautunut puolueettomaksi vaan totesi vain olevansa ei-sotaa-käyvä maa, Tuomioja kirjoittaa.

Tuomioja viittaa puolustusvaliokunnan mietintöön puolustusselonteosta, jossa todetaan Suomen turvallisuuden ja koskemattomuuden sotilaallisen varmistamisen olevan ensi sijassa Suomen oman varautumisen ja kykyjen varassa.

Gripen-hävittäjien hankinta olisi Tuomiojan mukaan ollut turvallisuuspoliittisesti perusteltu.

– Kaikki apu kriisitilanteessa on tietenkin tervetullutta. Ruotsi on kuitenkin se maa, jonka merkitys Suomen puolustukselle on suurin, sillä se on se maa jolla on aidoin ja välittömin intressi Suomen koskemattomuuden säilyttämiseen.

– Siksi olisin pitänyt perusteltuna, että olisimme syventäneet Suomen ja Ruotsin puolustuksen integraatiota ruotsalaisella konehankinnalla. Gripenin suorituskyky on riittävä Suomen puolustuksen tarpeisiin ja tätä hankintaa olisivat tukeneet myös taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset perusteet, kirjoittaa Tuomioja.