Mitä ihmettä? Netissä voi pelata oikeaa flipperiä

Espoossa toimiva peli- ja suoratoistoyhtiö Surrogate.tv ilmoittaa kehittäneensä verkon kautta pelattavan Oktoberfest-flipperin.

Kyseessä on tietokonepelin sijasta aito flipperi, joka on varustettu etäohjauksella ja videokameroilla. Pelaaminen onnistuu verkkoyhteyden kautta.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen nostaa poikkeuksellisen idean esiin Twitterissä.

– Hullu suomalaisyhtiö rakentaa aidon kokoisia flippereitä, joiden pelaaminen onnistuu netin kautta. Loistavaa, Hyppönen kirjoittaa.

Vuonna 2018 perustettu Surrogate.tv keräsi viime vuonna 1,8 miljoonaa euroa startup-rahoitusta muun muassa Business Finlandilta ja Initial Capital -yhtiöltä.

Yhtiön toimitusjohtaja Shane Allenin mukaan tavoitteena on hyödyntää tosimaailman elementtejä videopeleissä.

– Videopelejä kehitetään edelleen samoilla rajoituksilla kuin [vuonna 1972 julkaistussa] Pongissa. Niissä luodaan valefysiikkaa ja feikkigrafiikoita, joilla yritetään imitoida tosielämää, Shane Allen sanoi EU-Startups-sivuston mukaan.

– Rakennamme verkkoviihteeseen uutta kategoriaa sekoittamalla täysin todellisuuden ja virtuaalimaailmojen välistä rajaa, Allen jatkoi.

