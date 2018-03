Ministeri Jari Leppä: Lisää kotimaista kalaa kauppoihin ja ravintoloihin

Maa- ja metsätalousministerin mukaan kestävälle kalankasvatukselle pitää luoda kasvun edellytykset.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää erityisen tärkeänä, että kotimaisen kalan kysyntään pystytään vastaamaan.

– Kaiken lähtökohta ja tärkein tavoite on, että kauppoihin ja ravintoloihin saataisiin entistä enemmän kotimaista kalaa. Pyrimme kaikin tavoin parantamaan kalastuksen ja vesiviljelyn toimintaedellytyksiä, ministeri Leppä toteaa tiedotteessaan.

Ministeri Leppä puhui torstaina kalaviikon avajaisissa Helsingissä. Hän vastasi kysymykseen siitä, miten kotimaista kalankasvatusta aiotaan lisätä.

– Olen sitoutunut hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan kestävälle kalankasvatukselle luodaan kasvun edellytykset. Nyt on aika päättää toimenpiteistä muun muassa ympäristölupajärjestelmän sujuvoittamiseen ja itämerirehuun liittyen.

– Ratkomme näitä asioita yhdessä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) kanssa.

Hylkeiden aiheuttamat vahingot

Yksi teema on rannikkokalastauksen kriisi ja hylkeiden aiheuttamat vahingot.

– Rannikkokalastuksen tilanne on huolestuttava. Saalis on romahtanut kahdessa vuodessa kolmanneksen. Erityisesti verkkokalastusta on lähes mahdoton suojata hylkeiltä, joten sitä korvaavia uusia pyyntimuotoja ja hylkeenkestäviä pyydyksiä tulee kehittää mahdollisimman nopeasti, Leppä korostaa.

Ministeri pitää tärkeänä myös hylkeiden aiheuttamien vahinkojen rajoittamista.

– Harmaahylkeen metsästyskiintiöstä hyödynnetään tällä hetkellä vain pieni osa. Sen puitteissa tulisikin poistaa erityisesti kalastustoiminnalle vahinkoa aiheuttavat hyljeyksilöt.

Lisäksi tulisi keskustella siitä, kuinka suuriksi hyljekantojen annetaan kasvaa, sillä kalastukselle aiheutuvien ongelmien lisäksi ne verottavat merkittävästi myös kalakantoja.

Yleisöä kiinnosti myös, miten tulevissa maakunnissa turvataan kalatalousyritysten kokonaisvaltaiset, asiantuntevat ja tasapuoliset palvelut.

– Maakunnilla on jatkossa suuri valta päättää siitä, miten kalataloustehtävät järjestetään ja muutoksia on odotettavissa.

– Maa- ja metsätalousministeriö tulee tekemään kaikkensa varmistaakseen sen, että maakunnat tietävät tehtävänsä ja velvollisuutensa ja että niillä on edellytykset palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin myös jatkossa, Leppä toteaa.