Ministeri Jari Leppä: Kiinassa meihin luotetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maa- ja metsätalousministerillä oli onnistunut vientimatka Kiinaan.

Ruuan ja metsäteollisuuden tuotteiden viennin lisääminen sekä vastuullinen veden käyttö olivat polttopisteessä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) vierailulla Shanghaissa ja Pekingissä 15.-18. toukokuuta.

Yritysten ja valtionhallinnon Team Finland -matkalla ministeri Leppä neuvotteli viennistä ja osallistui Food from Finland ja Wood from Finland -kasvuohjelmien tapahtumiin.

Kiinassa tehtiin vastikään laaja hallintouudistus, ja Suomen delegaatio tutustui maan uuteen hallintoon. Tapaamiset vakuuttivat Suomen edustajat, että hyvä yhteistyö jatkuu.

Ministeri Leppä on tyytyväinen, että Kiinan ministeriöissä oltiin kiinnostuneita konkreettisesta yhteistyöstä yritysten välillä.

– Suomi on Kiinalle haluttu kumppani ja meihin luotetaan. Tämä on merkki siitä, että vienti Kiinaan voi kasvaa. Yhteistyömme on vankistanut, minkä ansiosta voimme keskittyä entistä enemmän yrityksiä hyödyttävään yhteistyöhön, ministeri Leppä toteaa tiedotteessaan.

– Kiina on erittäin kilpailtu markkina, jossa menestyminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten ja hallinnon kesken, kertoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

”Kiinalaiset kiinnostuneita ruuastamme”

Suomalaisyritykset markkinoivat tuotteitaan Aasian suurimmilla elintarvikemessuilla Shanghaissa 16.-18. toukokuuta.

SIAL-messujen näyttävä Suomi-paviljonki ammensi pohjoisen puhtaasta luonnosta ja siellä esittäytyvät Apetit, Linkosuon Leipomo, Fazer Confectionery, Fazer Mills, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Lasso Drinks, Raisio, Santa Water Group, Stadin Brewing Company ja Vanajan Keksit. Myös muut EU-maat esittelivät ruokaosaamistaan, sillä EU oli tapahtuman kunniakumppani.

– Ruoka-ala on kasvuala ja kasvua saadaan viennistä. Olen ilahtunut, miten kiinnostuneita kiinalaiset ovat korkealaatuisesta, terveellisestä ja turvallisesta ruuastamme. Suomen osastolla oli kova kuhina. EU:n korkea elintarvikehygienia ja ponnistukset kestävän ruuantuotannon eteen pistettiin merkille, ministeri Leppä toteaa.

Pekingissä ministeri Leppä ja Kiinan maatalous- ja maaseutuministeriön varaministeri Zhang Taolin allekirjoittivat sopimuksen yritys- ja tutkimusyhteistyön jatkamisesta vuoden 2019 loppuun saakka. Esimerkiksi kauran ja maidon tuotantoa ja maatalouden biomassan käyttöä koskevissa hankkeissa Suomi ja Kiina oppivat toisiltaan.

Ministeri Leppä keskusteli Kiinan tullin ministerin Ni Yuefengin kanssa eri tuotteiden markkinoille pääsystä. Leppä ja Ni pitivät maitotuotteiden viennissä joulukuussa 2017 käyttöön otettua elektronista vientitodistusta toimivana ja erinomaisena käytännön esimerkkinä maiden välisestä yhteistyöstä.

Ni vahvisti, että Suomeen tehdään kesäkuussa BSE-taudin valvontaa koskeva tarkastus, mikä on edellytyksenä naudanlihan markkinoillepääsyhankkeen käynnistämiselle Kiinaan.

Korkealaatuinen puu

Ministeri Leppä avasi Suomi-Kiina-puufoorumin Pekingissä 17. toukokuuta. Sahatavaran vienti Suomesta Kiinaan on kasvanut huimasti viimeisen kolmen vuoden aikana ja viime vuonna vienti oli 1,7 miljoonaa kuutiometriä.

– Huipputapaamisessa nostimme esiin korkeamman jalostusasteen tuotteet, kuten suomalaiset hirsitalot, rakennusteollisuuden liimapuutuotteet, ympäristöystävällisen kyllästetyn puun ja lämpöpuun. Ympäristökriteerit ja puun jäljitettävyys ovat nosteessa Kiinassa, ja siihen suomalaisyritysten pitää iskeä. Viennin nousun täytyy näkyä myös puun hinnassa, Leppä kertoo.

Tapahtumaan osallistui noin 150 metsäalan asiantuntijaa ja yrittäjää Suomesta ja Kiinasta. Tapahtumassa suomalaisyritykset etsivät ostajia tuotteilleen ja mukana olivat Arborealis, ER-Saha, HASA, Iisveden Metsä, Keitele Wood Products, Kuhmo, Lunawood, Luvian Saha, Multian Saha, Pölkky, Sahakuutio, SWM-Wood ja Versowood.