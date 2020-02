”Millä rehellisyyden asteella Katri Kulmuni leikki nettiäänestyksillä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kai Mykkänen kysyy, kuuliko keskustan johtaja al-Holista ’enemmän kuin hän halusi hetken päästä muistaa’.

Helsingin Sanomat kirjoitti al-Hol -skandaalista tunnetuksi tulleesta hallituksen lokakuun 2019 lopun iltakoulusta. HS:n mukaan ”iltakoulussa kerrottiin erityisedustajan mandaatista. Siitä, että hän tekee virkavastuulla ratkaisun al-Holilla olevien lasten ja mahdollisesti myös heidän huoltajiensa evakuoimisesta”.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ihmettelee, että iltakoulussa olisikin esitelty Syyriaan lähetetyn erityisedustajan toimivaltuuksia tehdä evakuoimisratkaisuja.

– Se asettaa kysymyksen siitä, että millä rehellisyysasteella keskustan johto vielä joulukuun lopussa leikitteli nettiäänestyksillä siitä, keitä sieltä (al-Holista) pitäisi tuoda, Kai Mykkänen toteaa.

Hän sanoo saaneensa kuvan, että iltakoulussa olikin ”sovittu enemmän kuin mitä joulukuussa meille annettiin ymmärtää” asiassa etenemisen periaatteista.

– Siellä iltakoulussa oli (keskustan puheenjohtaja) Katri Kulmuni paikalla, Mykkänen huomauttaa.

– En tietenkään tiedä yksityiskohtia enkä käydyistä keskusteluista. Mutta minulla tämä herättää kysymyksen, että millä rehellisyyden asteella keskustan johto leikitteli, spekuloi koko kysymyksellä.

– Iltakoulu ei tietysti tee virallisia päätöksiä, joten oli joka tapauksessa hyvä, että valtioneuvosto sitten teki (19.12.2019) virallisen periaatepäätöksen – opposition painostuksesta. Mutta moraalisesti herää kysymys, oliko Kulmuni kuitannut enemmän kuin hän halusi hetken päästä muistaa, Mykkänen sanoo.

Keskusta ilmoitti myöhemmin vastustavansa aikuisten tuomista al-Holista.

Epävirallisessa iltakoulussa ministereiden huomiokyky puhuttuihin asioihinkin saattaa vaihdella. Tiettävästi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) puheenvuoro iltakoulussa oli ollut spekulatiivinen.

”Tavallisuudesta

poikkeavia”

– On tärkeää, että tämä etenee nyt syyttömyysolettaman pohjalta oikeudellisena prosessina. Ei ole syytä arvailemaan esitutkinnan lopputulosta, saati sitten jotain tuomiota joka jonkun polun päässä voisi olla, Kai Mykkänen sanoo Pekka Haaviston alkavasta al-Hol -tutkinnasta.

Hänen mukaansa myös perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on todennut, että ”tässä on tavallisuudesta poikkeavia elementtejä. Erityisesti siinä miten konsulipäällikköä on kohdeltu. Niitä nyt sitten selvitetään, myös valtakunnansyyttäjän toimesta”.

– Jos hallitus itse tällaisessa tilanteessa arvioi että ulkoministeri pystyy jatkamaan toimissaan, niin se on heidän vastuullaan. Kovasti toivon että kevät sujuu niin, että ulkoasiainhallinnon johtaminen onnistuu parhaalla tavalla, Mykkänen toteaa.

– Jos tulee jotain jatkosyytettä, niin joka kohta täytyy hänen varmaan sitten uudelleen harkita… Mutta en lähde spekuloimaan.