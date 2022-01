Miksi hyviä maskeja ei suositeltu heti pandemian alussa?

Yhdysvalloissa on ihmetelty tautikeskus CDC:n hitautta kasvomaskeja koskevien suositusten päivittämisessä.

Viime viikon lopulla julkaistuissa ohjeissa N95- eli FFP2-maskien todetaan suojaavan virukselta huomattavasti tehokkaammin kangasmaskeihin ja esimerkiksi kirurgisiin suojaimiin verrattuna.

Tautikeskus ei silti suositellut N95-maskien käyttöä muiden sijasta, vaan korosti tiiviyden ja johdonmukaisen maskinkäytön merkitystä. N95-kategorialla tarkoitetaan suojainta, joka suodattaa vähintään 95 prosenttia ilmassa leijuvista partikkeleista. Kiinan vastaaava merkintä on KN95. Euroopassa yleisesti käytetty FFP2-luokka viittaa yli 94 prosentin suodatustehoon.

– Olemme tienneet jo yli vuoden koronaviruksen leviävän ilmateitse. Tähän mennessä N95-/KN95-maskeja pitäisi olla laajassa jakelussa ja niiden käyttöä pitäisi vaatia ruuhkaisissa julkisissa sisätiloissa, kansanterveyden professori Leana Wen kirjoittaa Twitterissä.

CDC:n verkkosivuilta löytyy edelleen arvostelua herättänyt suositus, jonka mukaan N95-suojaimet pitäisi jättää vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Monet asiantuntijat ovat huomauttaneet, ettei tuotteiden saatavuudessa ole samankaltaisia ongelmia kuin keväällä 2020.

Professori David States arvelee hidastelun johtuvan ”poliittis-byrokraattisesta taitamattomuudesta”.

– Monia ihmishenkiä olisi voitu pelastaa ja kärsimykseltä olisi vältytty, jos tämä olisi tehty jo vuosia sitten. Oli alusta lähtien selvää, että koronavirus leviää ilmassa, ja että siltä voi suojautua hyvillä maskeilla, professori sanoo.

About time. Many lives could’ve been saved and much suffering avoided if this had been done years ago. It’s been obvious from the start that COVID spreads through the air and that good masks help to protect you. The tragedy of politco-bureaucratic ineptitude. Et tu WHO? https://t.co/XNLR4tGsAT

— David States (@statesdj) January 15, 2022