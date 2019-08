Mika Lintilä: Budjetilla osoitetaan, että hallitusohjelmasta pidetään kiinni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan BKT:n kasvu tulee olemaan ennustettua matalampaa.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan hänellä ja valtiovarainministeriön virkamiehillä on ”varsin yhtenäinen” tilannekuva.

– Meillä on tarkoitus osoittaa tällä budjetilla, että me pidämme kiinni hallitusohjelmasta ja siitä talouslinjasta, joka hallitusohjelmaan on kirjattu ja yhteisesti sovittu, Lintilä sanoi toimittajille valtiovarainministeriön budjettineuvotteluiden tauolla Espoon Moisniemessä.

Lintilä huomauttaa, että maailmalta on hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen tullut paljon viestejä, jotka aiheuttavat epävakaisuutta maailmantalouteen ja siksi painopisteen budjetissa on oltava toimissa, joihin pystytään kansallisesti vaikuttamaan ja joilla on Suomen taloutta tukeva vaikutus.

Lintilän mukaan on hyvin vaikea sanoa, voiko talouskasvu painua alle prosentin ensi ja sitä seuraavana vuonna. Hänen mukaansa BKT:n kasvu tulee kuitenkin olemaan ennustettua matalampaa. Kesäkuussa valtiovarainministeriö ennusti ensi vuodelle 1,2 prosentin talouskasvua.

– Ennustettavuus on tällä hetkellä vaikea kansainvälisesti. Sen takia meidän täytyy toimia niin, että yrityksillä ja kansalaisilla on luottamus meidän talouspoliittiseen linjaan ja ennustettavuus.

Verojen korotukset ”verrattaen lieviä”

Valtiovarainministeriö on aloittanut sisäisen budjettiriihensä talouden kokonaiskuvalla ja budjetin lukuihin on tarkoitus mennä vasta iltapäivällä ja huomenna aamulla.

– Suuri haaste on ihmisten työllistäminen. Se nousee ykköstavoitteeksi. Meidän pitää saada työllisyyttä kasvatettua, koska sillä me pystymme vastamaan talouden pienempään kasvuun, jota ehkä on odotettu.

Lintilän mukaan työllistäminen on tärkeää myös yritysten näkökulmasta, sillä yritykset pitävät suurimpana ongelmana osaavan työvoiman saamista.

Lintilän mukaan tulossa olevat verojen kiristykset ovat ”verrattaen lieviä”. Muun muassa tupakan, alkoholin ja polttoaineiden verotukseen on tiedossa korotuksia.

Työmarkkinakierrosta tukevaan veroratkaisuun ei ole varattu rahaa

Hallitusneuvotteluissa sovittiin 1,23 miljardin euron menolisäyksistä vaalikauden aikana. Lisäksi hallitus aikoo tehdä kertaluonteisia ”tulevaisuusinvestointeja” korkeintaan kolmen miljardin edestä.

– Menojen jaksotusta käydään tämän budjettiriihen aikana läpi, Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan aamupäivän aikana ei tullut vielä yhtään varmaan lisämenoa ensi vuodelle, mutta julkisuudessa on jo osittain ollut esillä niitä menolisäyksiä, joita ensi vuodelle on tulossa. Lintilän mukaan menolisäyksissä mennään kasvu- ja työllisyyskärki edellä.

Valtiovarainministeri ei täysin poissulkenut sitä, että valtion tulisi työmarkkinakierrosta vastaan veroratkaisulla.

– Annetaan työmarkkinaosapuolen käydä neuvottelut. Meillä on tällä hetkellä varaus 200 miljoonan kevennyksestä ansiotuloverotukseen pieni- ja keskituloisille. Siinä on ainut varaus, joka meillä on olemassa, Lintilä totesi.