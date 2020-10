Mihail Gorbatshov: Tv-sarja Dallas kaatoi Neuvostoliiton

Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatshovin mielestä 1980-luvun tv-sarja Dallasilla oli enemmän vaikutusta kuin millään muulla Neuvostoliiton romahdukseen.

Mihail Gorbatshovin kanssa asiasta ammoin käymästään keskustelusta kertoo Eurythmics-yhtyeen Dave Stewart. Stewartin mukaan Gorbatshov oli hänelle sanonut, että tv-sarja kaatoi kommunistisen supervallan.

Tv-sarja kuvasi texasilaisen kuvitteellisen öljymiljonääriperhe Ewingien elämää.

Stewart puhui Gorbatshovin kanssa 1990-luvun alussa. Gorbatshov oli valitellut, etteivät he olleet voineet nähdä tv-lähetyksiä mistään muualta ja saivat informaationsa vain valtiolta.

– Gorbatshov sanoi, että se oli Dallas-tv-show, joku onnistui saamaan VHS-nauhurin toimivaksi ja lähettämään sitä osaan Venäjää ja he ajattelivat ”hetkinen, näinkö ihmiset elävät Amerikassa?”. Hänen mukaansa sillä puolella tunnilla oli enemmän vaikutusta kuin millään muulla.

Teoria Dallasista ja läntisen television vaikutuksesta ei ole suinkaan uusi. K-kauppojen lihatiskimainokset tunnetusti julistettiin 1970-luvulla Neuvosto-Virossa ideologiseksi propagandaksi. MTV:n lähettämän Dallasin ja Espoon Kivenlahden tv-maston vaikutuksia kuvailtiin esimerkiksi Disko ja ydinsota -dokumentissa 2009.

