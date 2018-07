”Merkittävä päätös” – USA:n armeijalle tekoälykeskus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä ovat sijoittaneet suuria summia tekoälyn ja koneoppimisen suurvaltakilpailuun.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on perustanut yhteyteensä erillisen tekoälykeskuksen. Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) tulee valvomaan lähes kaikkia puolustushallinnon tekoälyä sivuavia projekteja.

Breaking Defense -julkaisun mukaan hyötyjä haetaan ainakin ensimmäisessä vaiheessa nimenomaan tehokkaamman koordinaation kautta. Erityisesti Kiinan valtavat investoinnit ovat herättäneet huolta siitä, että Yhdysvallat saattaa jäädä suurvaltojen välisessä kilpailussa jälkeen.

– Kiina muodostaa tällä hetkellä suurimman haasteen Yhdysvalloille. He suhtautuvat tekoälyyn kuin me Kuu-projektiin 1960-luvulla, CNA-tutkimuslaitoksen analyytikko Larry Lewis toteaa.

Myös Venäjä on lisännyt alan resursseja. Maan kerrotaan rakentavan Mustanmeren rannalle ”tutkimuskaupunkia”, jonka tarkoituksena on keskittyä tekoälyä koskevaan kehitystyöhön. Paikalle on tarkoitus sijoittaa ainakin 2000 insinööriä ja tutkijaa vuoteen 2020 mennessä.

Entinen varapuolustusministeri Bob Work kertoo olevansa harmissaan, että vastaavaa päätöstä ei tehty aiemmin. Pentagonin innovaatio-osasto suositteli erillisen organisaation luomista jo puolitoista vuotta sitten.

– JAIC on silti tärkeä askel tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisessä. Rahoitus on ainakin aluksi varsin vaatimattomalla tasolla, emmekä vielä tiedä kaikkea osaston yksityiskohdista, Work sanoo.

– Meillä on paljon järjestelmiä, jotka keräävät tiedustelutietoa. Mutta emme välttämättä säilytä tietoa tai pidä sitä muodossa, jota voitaisiin hyödyntää koneoppimisessa, Lewis pohtii.

Eri tietojärjestelmät eivät myöskään ole monessa tapauksessa yhteensopivia keskenään. Lewis huomauttaa, että suuria datamääriä tarvitaan tekoälyn algoritmien viilaamiseen.

Myös Suomen puolustusvoimien apulaisosastopäällikkö, eversti Harri Sunin mukaan JAIC:n perustamisella tulee olemaan vaikutusta suurvaltojen tekoälykilpailuun.

– Merkittävä päätös, Suni kirjoittaa Twitterissä.