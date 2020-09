Merimies-Unioni varoittaa upottamasta maamme merenkulkua

Suomi voi luottaa poikkeusoloissa vain Suomen lipun alla oleviin aluksiin ja miehistöihin, toteaa ammattiliitto.

Koronapandemian vuoksi suomalaisista 6 700 merimiehestä lähes puolet ovat lomautettuina ja loputkin lomautusuhan alla.

– Lomautusten määrä yhdessä yksittäisessä ammattikunnassa on verrattavissa hirmumyrskyyn. Mitä jää jäljelle, riippuu ennen kaikkea poliitikkojen ymmärtämyksestä ja päätöksistä kotimaista merenkulkua kohtaan, toteaa Merimies-Unionin edustajakokous kannanotossaan.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen päättämässä liikennevalomallissa on käytössä vain kaksi väriä: punainen tai vihreä. Merimies-Unioni huomauttaa, että EU:n mallissa on käytössä kolme väriä, jossa punaisen raja on 50 tautitapausta 100 000 henkeä kohden. Suomessa on raja 25.

– Viikon välein muuttuvat matkustusrajoitukset ovat tehneet ihmisistä varovaisia. He eivät enää matkusta laivalla, ammattiliitto arvostelee.

Merimies-Unionin mukaan koronapandemia toi esiin myös Suomen maantieteellisen sijainnin saaressa merten takana.

– Meritiet ovat siltamme ja huoltovarmuustiemme muuhun maailmaan. Suomen lipun alla olevat alukset ja kotimainen miehistö ovat kuljettaneet kotimaan kauppoihin ruokaa ja tavaroita, apteekkeihin lääkkeitä sekä teollisuudelle raaka-aineita myös koronapandemian aikana. Yhteiskunnan toimivuus on riippuvaisia öljykuljetuksista, joita on hoidettu aukottomasti suomalaisella miehistöllä ja tonnistolla.

– Kotimaiset varustamot työllistävät suomalaisia merimiehiä ja maksavat veronsa Suomeen. Koronapandemia on sysännyt kotimaiset varustamot syvimpään taloudelliseen ahdinkoon 30 vuoteen. Useissa varustamoissa on eletty keväästä lähtien lainarahan turvin, Merimies-Unioni toteaa.

Ammattiliitto huomauttaa, että Suomen kannalta ei ole hyvä asia, jos suomalaiset alukset katoavat ja niiden tilalle tulee ulkomailta huonokuntoista kalustoa, jossa ei noudateta työehtoja.

– Ja lisää vettä myllyyn heittää Traficom, joka avasi meriliikenteen huoltovarmuusreittien kilpailutuksen kaikille EU-lipuille. Huoltovarmuuskuljetusten jatkuminen suomalaisilla aluksilla ja miehistöillä on varmistettava. Uhka on, että Suomi menettää kansallisen laivastonsa ja sitä myöten toiminnallisen itsenäisyytensä kriisiaikoina. Suomi voi luottaa poikkeusolosuhteissa vain Suomen lipun alla oleviin aluksiin ja miehistöihin, Merimies-Unioni toteaa.