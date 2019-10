Marko Kilpi: Halu lukemiseen ei synny itsestään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan signaalit lukemisen polarisaatiosta tulee ottaa vakavasti.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi on huolissaan suomalaisten lukutaidon rapistumisesta.

Pisa-arvioinnissa Suomen kansallinen keskiarvo (536) sijoittuu tyydyttävälle suoritustasolle. Arvioinnin mukaan heikkoja lukijoita oli kahdeksan prosenttia. Pisa-arviointi osoittaa, että Suomi tarvitsee lisää lukutaitoa.

– Signaalit lukutaidon ja lukuinnon heikkenemisestä ja lukemisen polarisaatiosta huolestuttavat. Erityinen huoli on pojista ja heikommista taustoista tulevista lapsista. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori taustastaan riippumatta saa monipuolisen lukutaidon pärjätäkseen elämässä. Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä, Kilpi sanoo.

Viime hallituskaudella opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) perusti Lukutaitofoorumin, jonka tehtävänä oli laatia suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle.

– Lasten ja nuorten kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen ei synny itsestään. Kiinnostuksen herättäminen vaatii uudenlaisia menetelmiä, Marko Kilpi toteaa.

– Kokoomuksen lääke lasten ja nuorten kiinnostuksen herättäminen lukemiseen ja kirjoihin on ”Lisää lukutaitoa!”-valtuustoaloite, jossa kirjaston kirjavinkkaukset toteutettaisiin draamapedagogin toimesta teatterin ja draaman keinoja hyödyntäen.

Kirjailija- ja poliisitaustaisen kansanedustaja Marko Kilven alulle saattama valtuustoaloite on jätetty laajalti Suomen valtuustoissa.

Listalla ovat Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Lappeenranta, Jyväskylä, Kouvola, Hämeenlinna, Kokkola, Kemi, Tornio, Tuusula, Mäntsälä, Forssa, Tohmajärvi, Suonenjoki, Outokumpu, Liperi ja Kilven oma valtuusto Kuopiossa.

– Helsingissä lukutaitoa on jo seitsemän vuotta edistetty draaman ja teatterin keinoin. Tulokset siitä ovat hyvin positiivisia. Kirjavinkkausten ansiosta esiteltyjä kirjoja on pitänyt tilata lisää kirjastoihin ja suosituimpien kirjojen saamisesta on tullut jo kilpailua. Miksei se meillä täällä Kuopiossa olisi mahdollista, Kilpi sano.