Maria Ohisalo pyrkii vihreiden johtoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan vihreät toimii vaihtoehtona ”sisäänpäin kääntyneelle nationalismille”.

Vihreiden kansanedustaja Maria Ohisalo on ilmoittanut pyrkivänsä puolueensa puheenjohtajaksi kesäkuussa järjestettävässä puoluekokouksessa.

Ohisalon mukaan huhtikuun eduskuntavaalit osoittivat, että ilmastopolitiikka on noussut myös Suomessa politiikan valtavirtaan. Hän nosti toiseksi kärkiteemakseen köyhyyden torjumisen.

– On aika reilulle muutokselle, jossa siirrymme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kaikista on pidettävä huolta ja kaikki on pidettävä mukana, Maria Ohisalo sanoi.

– Olen uusi edustaja eduskunnassa, mutta puolueen eri rooleissa olen pyörinyt jo seitsemän vuotta. Olen vetänyt puoluehallituksen kokouksia, ohjelmatyötä ja kiertänyt kenttää, Ohisalo jatkoi.

Hän kertoi tavoitteekseen vihreiden nostamisen koko Suomen puolueeksi, jolla olisi kansanedustajia ja meppejä ”Sodankylästä Helsinkiin”. Ohisalo ei ottanut toistaiseksi kantaa mahdolliseen hallituskokoonpanoon.

– Vihreät voi olla sellaisessa hallituksessa, joka tekee feminististä, kestävän kehityksen politiikkaa. Sen on myös panostettava koulutukseen, ympäristönsuojeluun ja köyhyyden torjumiseen sekä toteutettava oikeudenmukaiset sote- ja sosiaaliturvan uudistukset. Olemme vaihtoehto sisäänpäin kääntyneelle nationalismille, Maria Ohisalo totesi.

Metsäteollisuuden suurinvestointia pitää harkita

Hän ei ottanut selkeästi kantaa siihen, voidaanko Metsä Groupin kaavailema 1,5 miljardin euron uusi biotuotetehdas rakentaa Kemiin. Muun muassa vihreiden ryhmäjohtaja Krista Mikkonen totesi viikonloppuna, että uusia ”jättisellutehtaita on vaikea mahduttaa Suomeen”.

Ohisalon mukaan biotaloudessa on mahdollisuuksia, mutta uuden hankkeen aiheuttamia ilmastovaikutuksia ”pitää katsoa yhdessä”.

– Ilmastotavoitteiden tulee olla hyvin selkeitä. Toivon, että saamme aikaan hallituksen, joka pystyy edistämään samaan aikaan sekä työllisyyttä että ympäristöä. Ilmastotoimista voi olla hyötyä myös teolisuudelle, sillä esimerkiksi lämpöpumppuja voidaan viedä maailmalle, Maria Ohisalo sanoi.

– Työllisyyden ja ympäristökysymysten yhteensovittamisesta tulisi käydä entistä enemmän pohdintaa. Uskon, että pääsemme keskustelemalla eteenpäin ja voimme huomioida myös luonnon monimuotoisuuden, Ohisalo jatkoi.