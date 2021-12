Lupaava havainto: Suojateho säilyykin omikronia vastaan

Tuoreen tutkimuksen mukaan immuunijärjestelmän T-solut pystyvät suojaamaan koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamalta vakavalta taudinkuvalta.

Aiemmissa tutkimuksissa keskityttiin vasta-aineisiin, joiden teho vaikutti huomattavasti heikommalta omikronia vastaan. Kehon immuunipuolustus koostuu kuitenkin vasta-aineita laajemmasta kokonaisuudesta.

Cape Townin yliopiston tutkijat uskovat havainnon selittävän sitä, miksi uusimman epidemia-aallon aiheuttamat kuolemantapaukset ovat jääneet Etelä-Afrikassa vain noin kymmenesosaan aiemmasta. Taudinkuva jää lievemmäksi, sillä virus ei pysty väistämään T-solujen puolustusta.

Havainnot perustuivat Pfizerin ja Johnson & Johnsonin rokotteen saaneisiin ihmisiin sekä aiemmin sairastuneisiin. T-solujen vaste omikronin piikkiproteiinia vastaan säilyi hyvänä eli 70–80-prosenttisena aiempaan verrattuna.

– T-soluvasteen kestävyys on lupaava merkki myös jatkon kannalta, jos uusia ja runsaasti mutatoituneita muunnoksia ilmaantuu, tutkijat toteavat.

Amerikkalaisen La Jolla Institute for Immunology -keskuksen tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia. Suurimman osan rokotteiden jälkeen muodostuvista T-soluista havaittiin tunnistavan kaikki koronaviruksen muunnokset.

Our T cells appear to be ready, willing and able to defend vs Omicron https://t.co/VA2AZW3Jhl CD4+ and CD8+ cells hold up well in people vaccinated or prior Covid pic.twitter.com/nK9l63vDSA

— Eric Topol (@EricTopol) December 29, 2021