Lontoon myrkkyiskun syytetty tutkii Aleksei Navalnyin myrkytystä

Entisen venäläisagentti Aleksander Litvinenkon murhasta syytetty Venäjän duuman jäsen ja entinen turvallisuuspalvelun agentti Andrei Lugovoi on mukana tutkimassa oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin myrkytystä, Venäjän TV Rain kertoo.

Lugovoi istuu Navalnyin tapausta selvittävässä duuman turvallisuudesta ja korruption vastaisesta toiminnasta vastaavassa valiokunnassa. Hän on syyttänyt julkisuudessa myrkytystä lännen tiedustelun tekosiksi.

Entinen tiedusteluvirkailija Lugovoi on tullut tunnetuksi toisena Aleksander Litvinenkon murhan syytetyistä. Litvinenko myrkytettiin Lontoossa radioaktiivisella poloniumilla marraskuussa 2006. Britanniassa vuonna 2016 valmistuneen jättitutkinnan loppuraportin mukaan murhasta olivat vastuussa Lugovoi ja toinen entinen tiedusteluvirkailija Dmitri Kovtun. Venäjä on kuitenkin kieltäytynyt luovuttamasta heitä Britanniaan vastaamaan syytteisiin. Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi vuonna 2015 Lugovoille kunniamerkin isänmaan hyväksi tehdyistä palveluksista.

Brittien keräämän todistusaineiston perusteella Lugovoi ja Kovtun laittoivat radioaktiivisen myrkyn Litvinenkon teehen Lontoon Millennium-hotellissa järjestetyssä tapaamisessa. Raportin mukaan kyse oli Venäjän FSB:n operaatiosta, jolla oli todennäköisesti Venäjän tiedustelupalvelun silloisen johtajan Nikolai Patrushevin ja myös presidentti Vladimir Putinin hyväksyntä. Verkkouutiset kertoo Litvinenkon tapauksesta ja tutkinnasta yksityiskohtaisesti tässä jutussa.

Aleksei Navalnyi myrkytettiin venäläisellä Novitshok-perheen hermomyrkyllä Siperiassa. Hänet saatiin lopulta hoitoon Saksaan. Oppositiovaikuttajan on kerrottu toipuneen yllättävän hyvin. Julkisuudessa olevien tietojen mukaan hän kykenee jo vastaanottamaan vieraita ja hengittämään omillaan. Navalnyi on kertonut aikovansa palata toivuttuaan takaisin Venäjälle.

It’s Putin’s way of sneering at Germany and all the democracies: he’s saying, yeah, we did it. What are you going to do about it? https://t.co/0PrhYXLRFM

— Daniel Fried (@AmbDanFried) September 16, 2020