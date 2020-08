LM: OAJ:n mukaan koronaohjeistus lisää uhkaa eriarvoisuudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opettajajärjestön mukaan varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus.

Opetushallitus on antanut ohjeita perusopetuksen järjestäjille ja kouluille yhä jatkuvan koronavirusepidemian varalta, kun uusi lukukausi alkaa. Käytännössä ohjeiden soveltamisesta päättävät opetuksen järjestäjät eli kunnat.

– Normaalilainsäädännön aikana valtiovalta ei anna määräyksiä vaan suosituksia, joille kunnat tekevät mitä tekevät. Tämä on jossain määrin ongelmallista ja lisää eriarvoisuuden uhkaa, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa Lännen Medialle.

Jos koronatartunnat lisääntyvät, opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan etäopetuksena. Luukkaisen mukaan tähän liittyvät ohjeistukset kaipaavat vielä tarkentamista.

– Sama opettaja ei voi samaan aikaan huolehtia sekä etä- että lähiopetuksesta. Työkuorma ja vaatimustaso ovat kohtuuttomia opettajalle, hän sanoo.

Luukkainen arvioi, että kunnilla on iso kynnys etäopetukseen palaamisessa.

– Se ei tule olemaan helppo päätös kunnalle. Tämäkin tuo eroja kuntien välille.

Varhaiskasvatuksessa korona-ajan arkea on eletty myös koulujen kesälomien aikana. Luukkaisen mukaan ohjeistuksia ei kuitenkaan ole annettu yhtä paljon kuin pian alkavassa perusopetuksessa.

– Meille on tullut yhteydenottoja siitä, miksi varhaiskasvatuksesta ja sen ohjeistuksista ei pidetä huolta. Varhaiskasvatuksen ohjeistus on jäänyt liian ohueksi ihan alusta alkaen. On ollut eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä, kun varhaiskasvatuksesta ei ole juuri puhuttu. Uusin ohjeistus varhaiskasvatuksen järjestämiseen korona-aikana keskittyy lähinnä varhaiskasvatukseen tutustumiseen, hän kertoo.

Luukkaisen käsitys on, että kouluissa ollaan hyvässä valmiudessa lukuvuoden aloittamiseen.

– Heinäkuussa annettujen ohjeiden perusteella on kyllä tehty erittäin hyvin valmisteluja koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tasolla. Jos ohjeita aletaan muuttaa tai lisätä, se on erittäin ongelmallista, hän sanoo Lännen Medialle.