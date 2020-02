Netin selailua, parta – nämä vieneet Kiinassa pakkoleirille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiakirjat kertovat kommunistimaan suhtautumisesta uiguureihin.

Kiinan hallinnossa työskennellyt henkilö on vuotanut asiakirjan, jossa valotetaan uiguurivähemmistöihin kohdistuvaa vainoa Xinjiangin maakunnan alueella Luoteis-Kiinassa, BBC kertoo.

137-sivuisessa asiakirjassa luetteloidaan tarkasti yksityiskohtia yli 3000 Kiinan uiguurimuslimin arkielämästä. Asiakirjassa luetteloidaan, kuinka usein ihmiset rukoilevat, miten he pukeutuvat, keneen he pitävät yhteyttä ja kuinka heidän perheenjäsenensä käyttäytyvät.

Xinjiangin pidätyskeskuksia tutkiva Adrian Zenz pitää asiakirjaa tähän mennessä ”vahvimpana todisteena siitä, että Kiina vainoaa ja rankaisee aktiivisesti perinteisten uskonnollisten vakaumusten tavanomaisten käytäntöjen harjoittamisesta”.

– Se paljastaa noitametsästykseen verrattavissa olevan ajattelutavan, joka on hallinnut ja hallitsee edelleen alueen sosiaalista elämää, Zenz kommentoi Karakax-luettelon nimeä kantavaa asiakirjaa.

Asiakirjat kertovat esimerkiksi Kiinan lähettäneen ”uudelleenkoulutusleireille” 38-vuotiaan naisen siksi, että hänen tiedettiin käyttäneen muslimihuntua muutamia vuosia sitten.

Passin hakemisesta, parran kasvattamisesta ja ulkomaisen verkkosivun klikkaamisesta on lähetetty leireille, koska toimien on katsottu osoittaneen merkkejä radikalisoitumisesta.

88 uiguurin kohdalla leirille lähettämisen ainoaksi syyksi on kirjattu ”epäluotettava”. Määrällisesti eniten leireille lähetetään synnytyssäännösten rikkomisesta, sillä Kiinassa muslimiväestöllä on oikeus synnyttää kaksi lasta.

Kiinan hallinto on puolustanut toimiaan Xinjiangissa ääriliikkeiden ja terrorismin uhkaan vastaamisella. Karakax-luettelossa on BBC:n mukaan ainakin kuusi viittausta tällaisiin rikoksiin, mutta yli 100 kohdan kerrotaan kuvaavan ”uskonnollista ilmapiiriä”.

YK on aiemmin arvioinut, että Xinjiangin leireille on suljettu noin miljoona uiguurimuslimia. Kiina on kuvannut keskuksia ammatillisen koulutuksen keskuksiksi, joissa harjoittelijoiksi kutsutut oppivat mandariinikiinaa ja työtaitoja.